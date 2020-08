Horóscopo: qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 14 de agosto

Crédito: Evgeni Tcherkasski en Pixabay.

Vera Picabea Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 13:16

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en Internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Información energética importante para vos: Marte (regente del ascendente en Aries) en su tránsito por tu signo conecta matemáticamente en cuadratura con Plutón (planeta asociado al inconsciente y la transformación) y en Capricornio (signo de tierra, concreto). Esta interacción mueve deseos y reacciones que estaban escondidas subterráneamente y que ya están listas para ser puestas en acción. Además, el domingo Marte interactúa con el Sol y Mercurio en Leo, lo cual subraya la vibración fueguina. Tip: atención a la reactividad desmedida.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por los primeros grados de Cáncer (signo de agua, sensible) y es posible que se sienta cada vez más la vibración hogareña, la calma y el resguardo necesario para armonizar y conectar con vos. Es interesante sintonizar con esta propuesta que puede ser muy nutritiva a nivel personal. También puede traer una sensación de dependencia física y nostálgica. Tip: fin de semana para mimarte. Empezá por vos.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) en su tránsito por Leo (signo de fuego, expresivo) conecta matemáticamente en conjunción con el Sol (fuente de energía del zodíaco) y en trígono con Marte (planeta asociado a la acción) y en Aries (signo de fuego, reactivo). Estas configuraciones apuntan hacia la exteriorización y descarga de la comunicación de temas personales y subjetivos. Atención a la reactividad. Tip: hay gran energía fueguina disponible: expresate con tu singularidad más plena y cuida el narcisismo.

Ascendente en Cáncer

Este fin de semana la Luna (regente del ascendente en Cáncer) transitará por tu signo y se prepara para iniciar nuevo ciclo lunar el martes. En términos energéticos puede ser interesante plantear algún ritual doméstico y sensible para sintonizar con procesos íntimos que están gestándose. El recorrido de Venus (planeta asociado a las relaciones de complemento) por tu signo subraya la necesidad de una entrega amorosa en el vínculo de pareja. Tip: seducir en casa también vale.

Ascendente en Leo

Sigue la vibración fueguina a flor de piel. El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa en tránsito por tu signo y este fin de semana conecta matemáticamente en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación) y en trígono con Marte (planeta asociado a la acción) y en Aries (signo de fuego, reactivo). Estas configuraciones potencian tu creatividad y talento expresivo. Si hay algo que estabas demorando en decir o hacer, ahora la energía acompaña para que tomes coraje y actúes. Tip: no lo pienses como descarga, pensalo como creación.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) en su tránsito por Leo (signo de fuego, expresivo) conecta matemáticamente en conjunción con el Sol (fuente de energía del zodíaco) y en trígono con Marte (planeta asociado a la acción) y en Aries (signo de fuego, reactivo). Estas configuraciones actúan en la zona de tu carta natal asociada a los finales y apuntan hacia la exteriorización y descarga de la comunicación de temas personales y subjetivos. Tip: entregate a lo que pasa aunque no puedas encontrarle una explicación. Empieza algo cuya forma es incierta.

Ascendente en Libra

Mientras que Venus, tu regente, continúa su tránsito por Cáncer (signo de agua, sensible) en la zona más alta de tu carta natal (el medio cielo); también hay movimientos interesantes en el ámbito de la pareja y la familia, ya que Marte en Aries conecta en cuadratura con Plutón en Capricornio, allí. No te preocupes de más, para vos estas configuraciones se inscriben en un proceso mayor que ya estás sintiendo hace tiempo. Simplemente es bueno saberlo para registrar sensaciones internas. Tip: atención a las reacciones y furias oscuras y subterráneas. No descargues con una actitud desmedida.

Ascendente en Escorpio

Información energética importante para vos: Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su largo tránsito por Capricornio conecta matemáticamente en cuadratura con Marte (tu antiguo regente) y en Aries (signo de fuego, reactivo). Es la primera interacción que habrá y es bueno saberlo porque esto será un proceso que ayudará a poner en acción y primer plano furias escondidas. Por eso la recomendación es registro consciente de las reacciones y regularlas. Tip: no se trata de descargar burdamente.

Ascendente en Sagitario

Este fin de semana hay gran energía fueguina disponible en zonas de tu carta natal asociadas a tu expresión de identidad y vocación (temáticas claves para Sagitario) por los tránsitos de Mercurio y el Sol en Leo y Marte en Aries. Estos movimientos traen una sensación fluida y activa que puede ser interesante sintonizar para reconectar con tu entusiasmo después de unos días que pueden haber sido un poco más taciturnos. Tip: confianza en vos como impulso.

Ascendente en Capricornio

Continúan los movimientos planetarios en puntos claves de tu carta natal: mientras que Saturno (tu regente) continúa transitando los últimos grados de tu signo poniendo el foco en cómo autopercibís tus límites, exigencias y responsabilidades en términos identitarios, Venus (planeta asociado a las relaciones) en Cáncer activa el ámbito vincular con seducción y empatía. Además, Marte (planeta de la acción) en Aries lleva coraje e impulso a la base emocional de tu carta. Tip: no te cierres emocionalmente.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana la energía disponible continúa en diálogo con puntos clave de tu carta natal: el ámbito de la pareja y la base emocional. Urano, tu regente, sigue con su largo recorrido por Tauro activando la libertad que anhelás en el ámbito familiar. A su vez, el Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta asociado a la comunicación) en tránsito por Leo, tu eje complementario, llevan creatividad y personalidad al plano vincular. Tip: momento para brillar.

Ascendente en Piscis

No hay movimientos planetarios que activen nuevas configuraciones en este fin de semana. Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su lento tránsito por Piscis con su propuesta sutil de que aceptes la vía espiritual como parte de tu identidad. El tránsito de Venus (planeta asociado a las relaciones) por Cáncer (signo de agua, empático) lleva energía amorosa a la zona de tu carta natal asociada a tu expresión e identidad. Esto puede ayudar para apropiarte de tu sensibilidad. Tip: aprovecha esta calma energética para descansar.