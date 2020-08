Horóscopo. Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 21 de agosto

Crédito: Shutterstock

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Este fin de semana habrá Luna en Libra (tu eje complementario) y esto puede favorecer el encuentro afectivo en el ámbito de la pareja. Por otro lado, Marte (regente del ascendente en Aries) continúa con interacciones potentes en el tránsito por tu signo y es bueno ir preparándose: el lunes 24 conecta matemáticamente en cuadratura con Saturno (Planeta asociado al compromiso y el trabajo) en Capricornio (signo de tierra, concreto). En términos energéticos se puede sentir una tensión entre tus ganas de avanzar y límites estructurales. Tip: compromiso y largo plazo para tus deseos.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Cáncer (signo de agua, sensible) con una propuesta de calma hogareña. Este movimiento puede ayudarte a buscar nutrición afectiva en tu familia y pareja. Por otro lado, este fin de semana el Sol (fuente de energía del zodíaco) ingresa en Virgo (signo de tierra, analítico) y para vos esta vibración terrenal es conocida e ideal para acompañar tu ritmo. Tip: el valor de lo simple.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) inició su recorrido por Virgo (signo de tierra, analítico) y es posible que sientas la vibración como una energía familiar y conocida: mental, asociativa, con gran manejo de datos e información. Para vos puede ser una oportunidad interesante para pensar en organizar aquellas ideas que tal vez están algo dispersas y requieren mayor precisión para ser desarrolladas. Tip: buen momento para ordenarte.

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) inició un nuevo ciclo lunar el martes con la Luna nueva en Leo y tuvo una particularidad: en lugar de empezar al comienzo de la temporada de Leo (como suelen ser las lunas nuevas, acompañando el inicio del recorrido solar) se dio al final. Este dato curioso puede implicar energéticamente una reorganización en tu perspectiva sobre cómo pensás los límites y los pasajes de un lado al otro. En sintonía: la temática de este ciclo lunar es: ¿qué es lo que me nombra y me diferencia de mi familia? Tip: no busques una única respuesta.

Ascendente en Leo

Es posible que este fin de semana sientas un cambio de disponibilidad energética. El Sol (regente del ascendente en Leo) empieza el sábado un recorrido por Virgo (signo de tierra, analítico) y su textura y velocidad es lenta y terrenal. Para vos esta temporada apunta a que organices y ordenes con criterio y funcionalidad tu rutina. A su vez, el martes fue la Luna nueva en tu signo y suma una propuesta vital de cuidado y protección de tu mundo afectivo. Tip: tiempo de detalles.

Ascendente en Virgo

Información importante para vos: el Sol (fuente de energía del zodíaco) ingresó en tu signo y es posible que sientas gran vitalidad, se da un cambio de vibración y mayor disponibilidad energética. Además, Mercurio (tu regente) también ha ingresado en tu signo y con este combo se inicia la temporada virginiana ideal para organizar, ordenar y pulir el funcionamiento de tu día a día. Por otro lado, también puede aparecer una faceta crítica y analítica que se despiste en los detalles. Tip: que el árbol no tape el bosque.

Ascendente en Libra

Mientras que Venus, tu regente, continúa su tránsito por Cáncer (signo de agua, sensible) en la zona más alta de tu carta natal (el medio cielo); este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por tu signo y pone de relieve la importancia de las necesidades básicas y primarias: protección, nutrición y afecto. Ambos movimientos apuntan hacia lo mismo: no perder de vista el contacto emocional y sensible con lo que te pasa a vos. Tip: fin de semana ideal para descansar en el hogar.

Ascendente en Escorpio

Es posible que todavía sientas la interacción de Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su tránsito por Capricornio con Marte (tu antiguo regente) en su recorrido por Aries (signo de fuego, reactivo). Esta configuración ha iniciado un ciclo personal ideal para revisar el miedo y los límites que frenan tus deseos. La recomendación es lentamente ir tomando registro de cómo te sentís con respecto a tus ganas y compromisos. Tip: atención a las reacciones y furias oscuras y subterráneas.

Ascendente en Sagitario

No hay movimientos planetarios que activen nuevas configuraciones en este fin de semana. Sí puede ser que sientas un cambio de vibración ya que después de la temporada de Leo en la que hubo gran energía fueguina disponible, ahora el Sol (fuente de energía del zodíaco) está en Virgo y el panorama se vuelve más lento y terrenal. Para vos puede ser una oportunidad para bajar un cambio a tus múltiples frentes abiertos y reorganizar la distribución de tus tiempos. Tip: no es momento para darle lugar a la ansiedad.

Ascendente en Capricornio

Información energética importante. Este fin de semana funciona como preparación del encuentro que tendrán Saturno (tu regente) con Marte (planeta de la acción). Esta configuración es potente y tensa. Esto no determina ninguna escena ni sensación; pero sí es bueno saber que la disponibilidad energética apunta hacia el trabajo a largo plazo en función de los deseos que se sostienen en el tiempo. Tip: conectar con la satisfacción del proceso.

Ascendente en Acuario

No hay movimientos planetarios que activen nuevas configuraciones en este fin de semana. El martes pasado fue la Luna nueva en Leo, que inició un nuevo ciclo en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. En términos psicológicos puede ser que aparezcan en el horizonte preguntas vinculares. Tip: no son dudas, son interrogantes que ayudan a precisar lo que buscas.

Ascendente en Piscis

El Sol (fuente de energía del zodíaco) ingresa el sábado en Virgo, tu eje complementario, e ilumina el ámbito de la pareja con disponibilidad para expresar y compartir emociones. Esto se reafirma porque Mercurio (planeta de la comunicación) también transita por Virgo y con este movimiento la energía acompaña para abordar conversaciones vinculares. Tip: sin neurosis, desde el encuentro.