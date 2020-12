Crédito: Shutterstock.

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su marcha directa en tu signo y este fin de semana no tiene interacciones con otros planetas. En términos psicológicos y energéticos esto permite una sintonía de avance y conquista, como si fuera este el momento de avanzar a mayor velocidad. Ojo porque esta vibración también puede traducirse como furia desmedida y agresividad. Tip: avanzar por el disfrute que te da ir para adelante, no lo hagas desde la ansiedad.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su tránsito por Escorpio (tu eje complementario) y allí conecta en trígono con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Esta interacción es muy resonante en el plano de la pareja, que a su vez se encuentra activado por el recorrido de tu regente por esa zona de la carta natal. Tip: no esperes pasivamente que surja una escena romántica de película, pone en acción todo este caudal emocional.

Ascendente en Géminis

Es posible que después del eclipse de Luna llena en Géminis del lunes pasado todavía sientas un cambio de perspectiva renovado en cómo percibís lo que hasta ahora creías pura objetividad. Por otro lado, Mercurio (regente del ascendente en Géminis) ingresó en Sagitario, tu eje complementario, y activa preguntas en la zona de tu carta natal asociada a la pareja, que ya está iluminada hace unos días por el tránsito del Sol (fuente de energía del zodíaco) que también está recorriendo Sagitario. Tip: las preguntas no siempre son sinónimos de dudas.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) lentamente va menguando después del eclipse de Luna llena en Géminis pero en términos energéticos todavía persiste la sensación de cierre, sobre todo en temáticas vinculares y con hermanos. Este fin de semana la Luna transitará por Leo (signo de fuego, expresivo) y puede ser interesante sintonizar su propuesta fueguina, de separación del núcleo familiar y hogareño. Tip: fortalecer la individualidad y la autonomía.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su tránsito por Sagitario (signo de fuego, expansivo) en la zona de tu carta natal asociada a la expresión. Además, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) recorre tu signo y suma una vibración de protección y afecto a tu alrededor así como un recordatorio para que prestes atención a las necesidades básicas y nutritivas de tu cuerpo. Tip: conecta con la abundancia.

Ascendente en Virgo

Mercurio, regente del ascendente en Virgo, ingresó en Sagitario (signo de fuego, expansivo) y allí se asocia con el Sol (fuente de energía del zodíaco) activando la base emocional de tu carta natal. En términos energéticos, estos tránsitos apuntan a que puedas incorporar una perspectiva más amplia. Tip: es momento de tomarte como desafío y aprendizaje trabajar en una mirada global.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) en tránsito por Escorpio (signo de agua, sensible) conecta matemáticamente en trígono con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en tránsito por Piscis (sigo de agua, resonante). Esta configuración es sutil pero profunda e incide en cómo percibís tu situación amorosa. Tip: no busques romanticismo forzadamente.

Ascendente en Escorpio

Venus (planeta de las relaciones) continúa en tránsito por tu signo y este fin de semana conecta matemáticamente en trígono con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en Piscis (signo de agua, resonante). Esta configuración dialoga con el largo tránsito de Urano (planeta de los cambios) en tránsito por Tauro, tu eje complementario y dispara preguntas vinculares: ¿cómo me relaciono en el ámbito de la pareja? ¿exteriorizo mis sentimientos más amorosos? ¿permito entregarme a la intensidad emocional sin perder mi libertad? Tip: estas preguntas abren, no necesitan una respuesta que las cierre.

Ascendente en Sagitario

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa en tránsito por tu signo y este fin de semana se suma Mercurio (planeta de la comunicación) que trae una perspectiva mental y verborrágica para estos días. Es bueno saberlo para procesar la información que estás recibiendo en estos días de forma jerárquica, no todos los contenidos valen lo mismo. Tip: no hables de más, no hace falta que digas todo lo que pensás.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) ingresa en la fase final del tránsito por tu signo y en términos energéticos esto puede traer una escena de gran exigencia de resultados y nuevos objetivos a futuro. Sin embargo, vale la pena historizar y comparar este momento con cómo estabas cuando el tránsito empezó, hace más de dos años atrás. Tip: no te olvides que el largo plazo es lo tuyo.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana está muy activado el eje fijo que Acuario comparte con Tauro, Leo y Escorpio. Por un lado la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por Leo en la zona de tu carta natal asociada a la pareja y lleva allí energía de afecto y protección; por otro lado Venus en Escorpio activa el medio cielo con su halo seductor y en simultáneo continúa el largo tránsito de Urano (tu regente) por la base emocional de tu carta. Tip: la energía acompaña para que te liberes y expreses con orgullo tu diferencia.

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: Neptuno, regente del ascendente en Piscis, retomó su marcha directa en tu signo. En términos psicológicos esto implica un cambio sutil pero que lentamente en el día a día redundará en mayor claridad y vitalidad. Además, este fin de semana Neptuno conecta matemáticamente en trígono con Venus (planeta asociado a las relaciones) en tránsito por Escorpio (signo de agua, sensible) y esta interacción suma una vibración romántica y muy intensa en el plano de la pareja. Tip: momento para entregarse al amor.