Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 11 de diciembre?

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su marcha directa en tu signo y este fin de semana conecta matemáticamente en trígono con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Sagitario. Esta interacción es suave pero enérgica: trae una vibración vital y entusiasta que viene bien para conectar con el cierre del año en modo celebración. Tip: cuidado con las exageraciones.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su tránsito por Escorpio (tu eje complementario) y se acerca matemáticamente a Plutón, Saturno y Júpiter en los últimos grados de Capricornio. Esta configuración es interesante para ver resultados concretos en el plano de la pareja. Ojo, no es momento de evaluación (aunque puede sentirse así). Tip: hacerte cargo de lo que querés.

Ascendente en Géminis

Información importante para vos: este es el fin de semana entre eclipses, ya que el lunes será el eclipse de Sol en Sagitario, tu eje complementario. Este movimiento dialoga con la interacción de Mercurio (regente del ascendente en Géminis) en cuadratura con Neptuno (planeta del inconsciente). En términos energéticos es tiempo de entrar en contacto con el plano sensible, sin resistencias. Tip: no hace falta que le pongas palabras a lo que te pasa. Con sentirlo alcanza.

Ascendente en Cáncer

Este es el fin de semana entre eclipses y para vos es bueno saber que eso implica una pausa, una detención necesaria mientras la Luna (tu regente) continúa menguando hasta llegar a la Luna nueva en Sagitario. Por otro lado, Júpiter y Saturno en tránsito por los últimos grados de Capricornio (tu eje complementario) se van despidiendo de la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Puede ser interesante sintonizar con todo lo que ha pasado en el ámbito de la pareja en los últimos dos años y ver dónde estás ahora. Tip: valora tus logros.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su tránsito por Sagitario (signo de fuego, expansivo) y tiene dos interacciones interesantes. Por un lado, conectó con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) y esto puede traer por los próximos días una vibración sensible que prepara el terreno emocional para el eclipse de Sol en Sagitario del lunes. Por otro lado, el Sol conecta con Marte (planeta de la acción) en tránsito por Aries y esto habilita mucha disponibilidad energética para lanzar nuevas propuestas y proyectos. Tip: confía, pero ojo con los excesos.

Ascendente en Virgo

Mercurio, regente del ascendente en Virgo continúa su tránsito por Sagitario (signo de fuego, expansivo) iluminando la base emocional de tu carta natal. Este movimiento dialoga con la conexión del Sol (fuente de energía del zodíaco) con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en tránsito por Piscis, tu eje complementario. En términos energéticos, estos tránsitos pueden traer conversaciones que cambian tu punto de vista en cómo pensas y/o ves algunas cosas sobre vos y tu pareja. Tip: confiar en que hay un plan mayor, una dirección existencial que te trasciende.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) en tránsito por Escorpio (signo de agua, sensible) conecta matemáticamente con Plutón, Saturno y Júpiter en los últimos grados de Capricornio. Esta configuración es interesante para ver resultados concretos en el plano de la pareja, esto es, para ver con realidad y objetividad sin distorsionar tu mirada por las ganas del encuentro. Por otro lado, el recorrido de Marte (planeta de la acción) por Aries, en la zona de tu carta natal asociada a la pareja colabora para que conectes con tu deseo más genuino. Tip: que la seducción sea por tu placer.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su largo recorrido por Capricornio (signo de tierra, concreto) conecta matemáticamente con Venus (planeta de las relaciones) en tránsito por tu signo. A diferencia de la conexión anterior de Venus con Neptuno, en este caso el panorama se pone serio y concreto, con gran compromiso emocional puesto en juego, sin titubeos. Tip: es momento de hacerte cargo de lo que sentís.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante para vos: vísperas del eclipse del Sol en Sagitario, que será el próximo lunes 14 de diciembre. Antes de eso, el Sol (fuente de energía del zodíaco) en tránsito por tu signo conectó en cuadratura con Neptuno (planeta del inconsciente) en tránsito por Piscis en la base emocional de tu carta natal. Todos estos movimientos confluyen y se integran en algo mayor y que cada vez más te acerca a una perspectiva espiritual y trascendente. Tip: la verdad emerge, aparece por su propio peso.

Ascendente en Capricornio

Es el último fin de semana de Saturno (tu regente) y Júpiter (planeta de la expansión) en Capricornio. En términos energéticos no es fácil pensar en una escena unívoca para este momento y si bien el tránsito concluye lo cierto es que no implica que algo cierra o termina. Lo que importa es poder mirar para atrás y ver todo el camino recorrido, sobre todo en los dos últimos años cuando empezó el recorrido de Saturno por Capricornio. Tip: reconoce tus logros. No busques legitimidad externa.

Ascendente en Acuario

Continúa activado el eje fijo que Acuario comparte con Tauro, Leo y Escorpio por el tránsito de Venus (planeta de las relaciones) en Escorpio y Urano (tu regente) en Tauro. Esto prepara el terreno para lo que viene: el ingreso de Saturno y Júpiter a Acuario, que será el próximo fin de semana. Si en estos días sentís una molestia mayor es bueno saber que el cielo está cargado y pide días de calma y reposo. Tip: ir juntando paciencia, vienen tiempos lentos.

Ascendente en Piscis

Neptuno, regente del ascendente en Piscis, en su marcha directa por tu signo conectó matemáticamente en cuadratura con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Sagitario, en la zona más alta de tu carta natal. En términos energéticos esta conexión trae confianza y entusiasmo, una sensación de fluidez y energía dirigida hacia tus objetivos. Tip: momento para aprovechar y avanzar.