Horóscopo: ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 1 de enero?

1 de enero de 2021

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Semana de cierres: la Luna llena en Cáncer del martes concluyó un ciclo de seis meses que había iniciado el 21 de junio de 2020. La última semana del año puede traer alguna exigencia extra por el ingreso del Sol (fuente de energía del zodíaco) en Capricornio (signo de tierra, concreto) en la zona más alta de tu carta natal. El fin de semana, en cambio, trae energía de celebración y descanso. Tip: a veces se puede no hacer nada.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido en Sagitario (signo de fuego, expansivo) en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Por otro lado, la Luna llena en Cáncer (signo de agua, sensible) del martes concluyó un ciclo de seis meses que había iniciado el 21 de junio de 2020 en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Tip: por ahí ya es momento de decir muy sinceramente qué sentís.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa en Capricornio (signo de tierra, concreto) en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y este viernes conecta con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en Piscis (signo de agua, sensible). Esta configuración dialoga con la Luna llena en Cáncer - que cierra un ciclo de seis meses iniciado el 21 de junio de 2020- y para vos trae una cosecha interesante: pone de relieve el trabajo de conexión entre tu faceta racional y tu lado más sensible. Tip: sos mental, sí, pero eso no quita tu costado emocional.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: el martes, la Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquirió su carácter de llena y cerró un ciclo iniciado el 21 de junio en el grado cero de tu signo. En términos psicológicos, es posible que hayas pasado por días de revisión e introspección. Por otro lado, el Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta de la comunicación) transitan por Capricornio, tu eje complementario e iluminan el ámbito de la pareja con preguntas. Tip: las preguntas no siempre son sinónimo de dudas.

Ascendente en Leo

Mientras que el Sol (regente del ascendente en Leo) continúa en Capricornio (signo de tierra, concreto) y lleva seriedad a la zona de tu carta natal asociada a la rutina, al mismo tiempo, la energía trae una vibración sensible ante la última Luna llena del año en Cáncer (signo de agua, sensible) que en tu caso cierra un ciclo fuerte en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Fin de año literal en términos energéticos. Por otro lado, el fin de semana la Luna estará en tu signo y permite, también, conectar con la celebración. Tip: expresar sensibilidad también es una forma de expresión de tu identidad.

Ascendente en Virgo

Mercurio, regente del ascendente en Virgo, y el Sol (fuente de energía del zodíaco) continúan en Capricornio (signo de tierra, concreto) en tránsito por la zona de tu carta natal asociada a la identidad, con una mezcla interesante de seriedad, laboriosidad y auto-afirmación. ¿Qué tal esa combinación? Además, Mercurio este viernes conecta con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en Piscis (signo de agua, sensible). Esta configuración dialoga con la Luna llena en Cáncer -que cierra un ciclo de seis meses iniciado el 21 de junio de 2020- y para vos trae una cosecha interesante: pone de relieve el trabajo de conexión entre tu faceta racional y tu lado más sensible. Tip: ojo con la hipercrítica en estos días.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido en Sagitario (signo de fuego, expansivo) en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y para vos esto puede servir como impulso optimista para charlar con sinceridad en tu pareja sobre qué tipo de vínculo querés vos. Por otro lado, la Luna llena en Cáncer del martes cerró un ciclo iniciado el 21 de junio del 2020. Es bueno saberlo para no olvidar el proceso por el que pasaste este año. Tip: la revisión del proceso emocional es una etapa necesaria.

Ascendente en Escorpio

Este fin de semana, Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su largo tránsito por Capricornio conecta matemáticamente en oposición con la Luna en Cáncer (signo de agua, sensible) en carácter de llena. Esta configuración es súper interesante para cerrar el año ya que energéticamente se cierra un ciclo de seis meses iniciado el 21 de junio del 2020 que te pone en contacto con tus afectos y el cuidado recíproco. Tip: no te sorprendas si fin de año te encuentra con ganas de expresar mucho cariño.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) continúa en los primeros grados de Acuario (signo de aire, mental) y de a poco va cambiando la vibración seria del último año. Además, el tránsito de Venus (planeta de las relaciones) por Sagitario añade una confianza extra en el ámbito de la pareja. Por otro lado, la Luna en Cáncer del martes cerró un ciclo iniciado el 21 de junio del 2020. Es bueno saberlo para no olvidar el proceso por el que pasaste este año. Tip: fin de año también sirve para reconocer el camino recorrido.

Ascendente en Capricornio

La Luna llena en Cáncer (tu eje complementario) del martes cerró un ciclo iniciado el 21 de junio del 2020 y es posible que estos días el panorama haya estado especialmente sensible e introspectivo aun sin saber del todo qué te estaba pasando. Por otro lado, el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta asociado a la comunicación) por tu signo suman una vibración vital y enérgica que pueden acompañar bien en estos días de cierre. Tip: a veces estamos tristes sin saber por qué. Es válido.

Ascendente en Acuario

Si bien ya pasó la conexión especial de Saturno (planeta del compromiso) con Júpiter (planeta de la expansión) llamada estrella de Belén todavía el terreno está reconfigurándose, de a poco, hacia una nueva forma de funcionamiento energético: más colectivo, libre, en red. Por otro lado, el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) por Capricornio activa la zona de tu carta natal asociada a los finales y este fin de semana conecta en trígono con Urano (tu regente) en su largo tránsito por Tauro. Puede ser interesante sintonizarlo para hacer algún ritual de pasaje. Tip: no fuerces la novedad, llegará sola.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) en su marcha directa en tus signo conecta matemáticamente en trígono con Mercurio (planeta de la comunicación) en Capricornio (signo de tierra, concreto). Es una configuración que combina sensibilidad con determinación y puede ser interesante sintonizarla en caso que haya algún tema laboral o sentimental que hablar en este fin de año. Por otro lado, la Luna en Cáncer del martes cerró un ciclo iniciado el 21 de junio del 2020. en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es bueno saberlo para no olvidar el proceso de expresión de tu sensibilidad por el que pasaste este año. Tip: la inspiración llega si no lo forzás.