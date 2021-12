Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 17 de diciembre?

Este fin de semana el Sol continúa su marcha por Sagitario y conecta en sextil con Júpiter en Acuario. El sábado hay luna llena en Géminis, y esta vez, después de dos años, no toma la manifestación de un eclipse. Para algunos signos, estos movimientos planetarios traen una propuesta específica. Además, después de dos años de no estar allí, Marte ya se encuentra transitando Sagitario y pisa el acelerador. Por otro lado, Mercurio ha concluido su temporada sagitariana y empieza a anticipar la energía de Capricornio que llegará el 21 de diciembre. Esto trae una vibración más lenta y seria. Para conocer más sobre los tránsitos es importante ver cuál es tu ascendente y así conocer qué escenarios vitales se encuentran activados.

Ascendente en Aries

Información energética importante para el ascendente en Aries: Marte, tu regente, ingresó en Sagitario (signo de fuego, expansivo) y esto trae una vibración muy acelerada. Es bueno saberlo porque es posible que se dispare más ansiedad de fin de año. En ese sentido, la recomendación es aprovechar la luna llena en Géminis del domingo que trae energía de diversión y buen humor, ideal para reírte de tu vertiginosidad. Tip: es cierto que la velocidad es lo tuyo, pero ahora, ¿qué te corre?

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) el domingo empieza su período de retrogradación en Capricornio (signo de tierra, concreto) hasta el 29 de enero, que llevará hacia un repliegue interno. Se trata de una pregunta profunda con respecto a cómo estás invirtiendo tu energía. La respuesta no es una sola, y tampoco surge de un balance o un análisis mental. La recomendación es que conectes con lo que tus emociones te piden, aunque hacer eso te corra de tus objetivos laborales. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del domingo ayuda a que te tomes las cosas con humor. Tip: cuidado con las opiniones externas.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Mercurio, regente del ascendente en Géminis, ingresó en Capricornio (signo de tierra, concreto) y para vos esto trae definitivamente un cambio de tempo. No se trata necesariamente de una detención, pero sí puede ser que pases por unos días en donde te encuentres preguntándote cuáles son los compromisos con los que te identificás. Por otro lado, es la primera vez en dos años que hay luna llena en tu signo (y que no sucede en situación de eclipse). Esta luna pone en juego la relación entre la seriedad y cosas que para vos son muy importantes. Tip: déjate sorprender.

Ascendente en Cáncer

La luna (regente del ascendente en Cáncer) el domingo adquiere su carácter de llena en Géminis y cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Esta configuración trae una propuesta comunicativa, que para vos puede ser interesante. Animate a compartir. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) en tránsito por Capricornio, tu eje complementario, empieza a retrogradar y pone de relieve una situación que ya viene dando vueltas adentro tuyo. Tip: ¿haces las cosas porque las querés hacer o desde el deber ser?

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) en su tránsito por Sagitario conecta en sextil con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Acuario, tu eje complementario. La configuración es sutil pero permite echar luz y llevar confianza al ámbito de la pareja, especialmente si hay una situación que necesita recomponerse. Por otro lado, la luna llena en Géminis ayuda a comunicar emociones. Tip: buen momento para una charla sincera.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) ingresó en Capricornio (signo de tierra, concreto) y lleva su energía al ámbito de tu carta natal asociada a la identidad. En términos psicológicos, es posible que conectes con una faceta resolutiva y operativa que te hace sentir bien, en tu mejor modo de funcionamiento. Por otro lado, el domingo es la Luna llena en Géminis que cierra un ciclo de seis meses en el medio cielo, la zona más alta de tu carta natal y también permite sintonizar y celebrar tus resultados profesionales. Tip: buen momento para reconocer tus logros, es hora.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) el domingo empieza su período de retrogradación en Capricornio (signo de tierra, concreto) hasta el 29 de enero, en la zona de tu carta natal asociada a la familia, el hogar y las emociones más primarias. No te asustes: es una buena oportunidad para entregarte a un repliegue interno, una pregunta profunda e importante con respecto a tu casa, tu familia, tu pertenencia. Por otro lado, la Luna llena en Géminis puede potenciar tu defensa más analítica. Tip: La respuesta no es una sola, intenta no racionalizar de más.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su lento tránsito por Capricornio (signo de tierra, concreto) continúa en vínculo con Venus (planeta asociado a las relaciones). Esta interacción pone el foco en tu situación sexo-afectiva y en cómo vivís tu intimidad. La luna llena en Géminis cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y va en la misma línea: es buen momento para conectar con tus miedos y vulnerabilidades en ese ámbito. Tip: se manifiesta el estado de madurez -o no- de un vínculo.

Ascendente en Sagitario

El Sol (fuente de energía del zodíaco) en su tránsito por Sagitario conecta con Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) en tránsito por Acuario (signo de aire). Esta interacción no trae escena inmediata pero sí sirve para recordar algo de la propuesta del recorrido de Júpiter por Acuario, que está llegando a su fin: pensar en la importancia de los proyectos colectivos. Por otro lado, este domingo hay luna Llena en Géminis, tu eje complementario, y cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Tip: la red como parte de tu estrategia de expansión.

Ascendente en Capricornio

Mientras Saturno (regente del ascendente en Capricornio) descansa de las interacciones planetarias, el cielo va moviéndose y anticipando la temporada capricorniana ya que Mercurio (planeta de la comunicación) ingresó en tu signo y además, Venus (planeta de las relaciones) mantiene su interacción con Plutón. En términos energéticos, es posible que aparezcan preguntas con respecto a tu situación sexo-afectiva, a cómo se está dando la dinámica entre el deseo y la demanda en el ámbito de la pareja. Por otro lado, la Luna llena en Géminis subraya la vibración de pregunta interna. Tip: es momento de formular preguntas, no de responderlas.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha retrógrada en Tauro, en la base emocional de tu carta natal y empieza nuevamente su interacción con Saturno (planeta asociado al compromiso). Esta configuración marca un ciclo y un cambio estructural en vos que está calando hondo desde el 2021 y que tendrá, también, movimientos en 2022. Por otro lado, la luna llena en Géminis ilumina la zona de tu carta natal asociada a tu identidad. Esto puede ayudar a destrabar algo que está pasándote. Tip: toca prestar atención a qué cosas querés mantener y cuáles querés cambiar de cara al próximo año.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha directa después de cinco meses de retrogradación y este fin de semana conecta con la luna llena en Géminis, que cierra un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta natal. Esta interacción puede llevarte a una sensación regresiva y cierta victimización, pero es bueno saberlo para prestar atención y sintonizar otra faceta que también es posible: el humor. Tip: la risa como mecanismo de supervivencia en momentos de melodrama.