Horóscopo: ¿Qué te depara tu ascendente para el fin de semana del 7 de mayo?

Vera Picabea PARA LA NACION

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su tránsito por los primeros grados de Cáncer (signo de agua, sensible y empático) y este fin de semana conecta matemáticamente con la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) en tu signo. Esto refuerza las ganas de quedarte en tu casa, de atender a tus necesidades afectivas y familiares. Por otro lado, es bueno saber que en estos días predomina la energía fija que corresponde a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario y para el ascendente en Aries puede traer una vibración quieta. Tip: permitite frenar; estar en tu casa no es sinónimo de no hacer nada.

Ascendente en Tauro

El Sol (fuente de energía del zodíaco) continúa en Tauro, trayendo luz y vitalidad para vos durante estos días. Por otro lado, en este tránsito por tu signo el Sol está muy activado. Conectó con Saturno (planeta del compromiso) en Acuario y con Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Además, el lunes será la Luna nueva en tu signo, que abre un ciclo de seis meses. En términos psicológicos, esta gran disponibilidad ayuda a volver consciente dónde querés invertir tu energía, tu tiempo, tu dinero. Tip: no pienses que todavía te falta, pensá qué querés cambiar y qué tenés que hacer para lograr tus nuevos objetivos.

Ascendente en Géminis

Información energética importante para vos. Mercurio (tu regente) ingresó en Géminis y es posible que sientas el cambio de vibración sobre todo en términos mentales, como si algo volviera a su lugar natural. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) también ingresó en tu signo y trae humor y juego en el plano de la pareja. Tip: buen momento para negociar lo que necesitas usando tu talento discursivo.

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) este fin de semana transita por Aries (signo de fuego, activo) y dará paso el martes a la Luna nueva en Tauro, que abre un ciclo de seis meses en la zona de tu cartel natal asociada a los proyectos colectivos. Es bueno momento para pensar qué valorás, dónde querés invertir tu tiempo, tus recursos, tu energía. Por otro lado, Marte (planeta de la acción) transita por los primeros grados de Cáncer y trae una vibración activa, deseante incluso algo impaciente. Tip: cuidado con la reactividad.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa en Tauro, en la zona más alta de tu carta natal. Allí también se dará la Luna nueva en Tauro que abre un ciclo de seis meses que te ayudará a discriminar cuáles son tus necesidades básicas y afectivas, y ver si estás recibiendo la atención y el reconocimiento que te gustaría percibir. Tip: los tránsitos planetarios simplemente ayudan para que tomes consciencia.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) ingresó en Géminis (signo de aire, muy mental). Esta configuración para vos ilumina el punto más alto de tu carta natal. Como se trata de Géminis cuya cualidad es la liviandad, puede ser que el pensamiento circule con mayor fluidez y menos neurosis. Tip: a modo de juego, probar por un rato que tu curiosidad sea un método.

Ascendente en Libra

Durante la semana, Venus (regente del ascendente en Libra) interactuó con Júpiter y Plutón y es posible que se haya movido algo internamente. Más allá de la caracterización energética es bueno saberlo y hacer el ejercicio de pensar si algo se potenció o simplemente hubo un cambio en tu punto de vista para pensar algún tema. Tip: ¿cuáles son tus valores y recursos?

Ascendente en Escorpio

Continúa la temporada taurina, que para vos es sinónimo de conexión con el placer y el disfrute compartido. Esto se refuerza por la conexión de Plutón (regente del ascendente en Escorpio) con Venus (planeta de las relaciones) en Tauro, tu eje complementario, que potencia la intensidad emocional. Además el lunes será la Luna nueva en Tauro, que inicia un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Tip: no te resistas, todos los caminos llevan a ver qué pasa y cómo te sentís en el plano vincular.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante para vos: Júpiter, tu regente, se despide este fin de semana de Acuario (signo de aire, transpersonal) por un tiempo y lo hace conectando con Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta de las relaciones). Estas interacciones suman perspectivas concretas y prácticas en cómo ves tu situación actual, e incluso traen la posibilidad de pensar en cómo tus valores inciden en tus creencias y cosmovisión. Tip: buen momento para negociar y darle una vuelta de tuerca a los proyectos colectivos.

Ascendente en Capricornio

El recorrido de Marte (planeta de la acción) en Cáncer (tu eje complementario) activa de manera muy deseante tu zona de pareja. Energéticamente, te propone avanzar en una situación vincular, tomar una decisión, conectar con tus ganas y accionar direccionadamente en función de ellas. Tip: aunque todo suene a acción, también es buen momento para descanso hogareño.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su marcha directa en Tauro en la base emocional de tu carta natal y durante estos días conecta matemáticamente con Saturno (planeta del compromiso) en tránsito por tu signo. No es tan fácil codificar qué implica en términos personales esta interacción, pero si hay algo te resulta incómodo o sentís que querés recalcular los cambios que estás enfrentando, vale la pregunta: ¿qué es lo que sentís como un obstáculo? Tip: los límites no siempre son un problema.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa en tránsito por tu signo, poco a poco empieza a activarse la base emocional de tu carta natal por los movimientos de Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta de las relaciones) en Géminis (signo de aire, mutable). La base emocional es una zona vinculada al hogar y la familia, y en ese sentido, en esos ámbitos hay energía disponible para permitir que aparezcan preguntas sobre la pertenencia. Tip: la energía acompaña para ponerle palabras a la emoción.