Humor. 8 metidas de pata cuando cuidás niños

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Cuidar niños ajenos no siempre es fácil. Ya sean sobrinos o hijos de amigos, seguro viviste aluna de estas situaciones:

"LE DÍ CAFÉ Y LO REVOLUCIONÉ"

Muy inocente, le ofreciste café con leche para la hora del té. El chico aceptó lo más campante y vos después lo tuviste caminando por las paredes hasta las 12 de la noche. ¿Cómo? ¿No vienen con botón de OFF?

"LE PUSE EL PAÑAL AL REVÉS"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Los pañales son toda una obra de ingeniería y, si es la primera vez que te toca cambiar uno, es lógico que no sepas en qué sentido va. Pero, mientras no se escape nada, ¡todos contentos!

"ME CONFUNDÍ CON SUS REMEDIOS"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Le pusiste las gotas de los ojos en la nariz y el spray de la nariz en los ojos. A cualquiera le puede pasar... ¡ponele! Pero la próxima, que te lo dejen con un tutorial de YouTube y el WhatsApp del pediatra.

"TUVE QUE SACAR A LA LUZ MIS DOTES ARTÍSTICAS"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Probaste con bloques, pintura con acuarelas, rompecabezas y playmóbiles. Pero los chiquitines siguen aburridos. Por suerte te sabés "Libre soy" de pe a pa y tenés una peluca guardada de cuando hacías comedia musical. ¡The show must go on!

"LE DI LA MAMADERA CONGELADA"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Antes de salir, su mamá te explicó: "Cualquier cosa, tenés leche en el freezer", pero entre la sarta de explicaciones que te dio de cómo bañarlo, cómo vestirlo y cómo cortarle el brócoli, se te olvidó que la leche la toma calentita. Estuviste dos horas con el pibe a llanto pelado, hasta que se te ocurrió darle un toque a "la mema" en el microondas.

"ME COMPLOTÉ CON ELLA"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

Su mamá no la deja tomar gaseosas, pero ¡los tíos están para malcriar! Eso sí, le explicás que esto que le estás convidando se llama "agüita dulce", así ni él sabe lo que en realidad está haciendo. Mentirita piadosa en pos del disfrute.

"LO CALMÉ CON UN PUSH POP"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

¿Qué? ¿No se podía? ¡Con razón estaba tan contento! Ya no sabías cómo hacer para calmarlo y el maldito chupete no aparecía por ningún lado (estamos seguras de que estos objetos no son inanimados, ¡tienen patas!)... Divisaste ese chupetín que tenías de casualidad en tu cocina poscumple del hijo de tu amiga Loli y ¡santo remedio!

"ME CUESTIONÓ COSAS QUE NO SUPE RESPONDER"

Crédito: Ilustraciones de Caribay Marquina.

"Preguntale a tu mamá" es una buena salida cuando los péndex te vienen con planteos existenciales. Deberían venir con un manual de emergencia con todas las FAQ y sus respuestas aprobadas para menores de 13.