Ida y vuelta

16 de junio de 2019

Dejar de estar a la sombra

Kirón querida, me gustaría que me dijeras como viene el resto del año, nací el 26 de Octubre de 1951 a las 2,05 de la mañana en San Pedro, mi nombre es Teresa. No consigo salir adelante, mostrarme, ser yo. Muchísimas gracias. Teresa

Hola Teresa. Te cuento que sos Escorpio, tenés Luna en Virgo y Ascendente en Leo. Apasionada y profunda, debés racionalizar bastante todas esas emociones tan intensas y cerrarte a causa de algún trauma de la infancia, de tu sensibilidad ¿Destino? ¡Brillar! ¡Nada de estar a la sombra de otros! Es un año aceptable pero mejorará notablemente los últimos meses del año, con Saturno y Júpiter en un signo afín. Te deseo lo mejor. Con cariño. Kirón

Bueno por conocer

Hola Kirón. Te leo siempre. Estoy preocupada por el trabajo, acepté una propuesta para trabajar en otra provincia pero el traslado me aterra. La plata que me dan es la misma pero tenía miedo que si me negaba me despidiesen, la gente con la que trato no tiene la mejor predisposición, es gente invasiva, manipuladora, vueltera con los pagos. ¡pero es lo que hay! ¿Podrías decirme qué me espera? Me voy el mes que viene. Nací el 25/4/74 a las 21:20hs. Mil gracias. Kelly

Hola Kelly. Sos de Tauro con Luna en Géminis y Ascendente en Sagitario ¿Cómo te va a ir? ¡Genial! Es buenísimo para vos trasladarte, viajar, alejarte de los lugares seguros y conocidos. Tu naturaleza taurina se aferra a lo "malo conocido" pero la Luna y el Ascendente piden otra apertura, traen lo bueno por conocer. Hay mucha energía positiva sobre Sagitario y eso te protege. Va a salir bien. Tratá de confiar. Besos y suerte. Kirón

Envíe su consulta a Kirón por email a astrokiron@hotmail.com o por WhatsApp al 1523866466