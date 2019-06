Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019

Volverse loco

¡Hola Kiron! soy Néstor, nací el 19 de noviembre de 1984, a las 11 y 35 am y quería consultarte cómo terminará este año laboral espantoso. Estoy muy presionado en el trabajo y tengo un bebé en camino. Ella no trabaja y tiene un embarazo difícil. Creo que me voy a volver loco. Gracias. Néstor

Hola Néstor. Sos de Escorpio, un signo bastante estable, de aferrarse a lo suyo, intenso, confiable, posesivo pero. ¡tenés Ascendente en Acuario! O sea que eso de volverte loco -cariñosamente hablando- es un poco por destino. En realidad sentirte atrapado te asfixia y la "locura" reside en tus ganas de patear el tablero, escapar, evitar la dependencia actual de tu pareja que en un plano te encanta mientras que a la vez te asfixia. Además tenés Luna en Libra, que si hay mucho pegoteo también se ahoga. Yo diría que estás en una etapa en la que inevitablemente te vas a sentir acorralado y que todo va a mejorar muchísimo de aquí a un año y medio, cuando nazca el bebé y se vaya el pánico, ya que coincidirá con Júpiter que llegará a tu Ascendente. Por ahora tendrás que cambiar hábitos, dejar ir el ego y aprender que hay alguien que depende enteramente de vos. Seguramente ser papá sea una revolución en tu vida y, como tal, renueve la energía y te haga bien. Te deseo suerte y disfrutá el momento. Con cariño. Kirón

Abuelazgo

Hola querida Kiron. Gracias por tu dedicación, siempre leo las respuestas que das a la gente y me encantan. Quería hablarte de ésta etapa de mi vida y preguntarte algo ¿es normal que siempre una muerte de alguien querido coincida con nacimientos en la familia? Es la tercera vez que me pasa en la vida. Con papá y mamá pasó así, tuve a mis dos hijos y este año, que mi marido se fue, llega el primer nieto tan esperado. Nací el 9-9-53 a las 14.05 hs.

Es como si las penas trajesen alguna recompensa. Te deseo lo mejor por ayudar a la gente. Con cariño. Belén

Hola Belén. Sos de Virgo, con Luna en Libra y Ascendente en Capricornio. Sos profunda, serena, frágil cuando hay mucha demanda emocional hacia vos pero capaz de sobrellevar los peores golpes. Tu destino te piden producir, concretar, trabajar a pleno, hacerte cargo de situaciones a veces pesadas de la vida, ser sostén de toda la familia sin mucha ayuda. Saturno en tu Ascendente llega con todo ese vacío y ese peso, con un duelo, pero en noviembre es Júpiter, un planeta de bendiciones, el que ingresa en Capricornio, y entonces recobrás el sentido de la existencia y la alegría. Por el momento tratá de no exigirte mucho, las pérdidas agotan nuestras reservas de energía pero tal como decís, la vida sigue su curso y trae recompensas. Vas a disfrutar inmensamente tu abuelazgo, centrate en eso. Un gran abrazo. Kirón

