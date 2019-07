Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2019

Baño de luz

Hola Kirón. Nací el 27/10/61 a las 12.10 del mediodía en Ezeiza. Tengo un año terrible, me tuve que mudar de urgencia y estoy viviendo en una pensión, muy deprimido. Si me animás un poco me va a cambiar la vida porque estoy en la mala. Gracias. Nahuel

Hola Nahuel. Sos de Escorpio, tenés Luna Géminis y Ascendente en Capricornio. Lo más importante de este ciclo es que tenés a Saturno Sobre tu Ascendente, es decir que la vida te pide que aprendas a poner y ponerte límites. Júpiter opuesto a la Luna te tensiona un poco en temas emocionales pero no es del todo malo, como la Luna representa el hogar, la casa, la familia, la seguridad, este punto afectado es lo que te hace tambalear. En octubre todo se hace mucho más llevadero ya que Júpiter en el Ascendente es un baño de luz en tus zonas hoy algo oscuras. Un cariño. Kirón

Emigrar

Hola, Kirón. Te escribo porque me salió un posible trabajo en México y tengo un miedo horrible de emigrar. Me iría con mi hija de 15 años y mi nuevo esposo. Nací el 7 de noviembre de 1967, en Capital Federal, a las 16:20. Te agradezco mucho. Cariños. Sibila

Hola Sibila. Sos de Escorpio, con Luna en Capricornio y Ascendente en Aries. Tu Sol y Tu Luna tienden al arraigo pero tu Ascendente, o sea tu destino, a la aventura. Siempre lo emocional va a resultarte más cuesta arriba que el resto porque la Luna en Capricornio hace que te muestres autosuficiente que en verdad es tu modo de ponerte a la defensiva luego de experiencias de cierta soledad y abandono. Ahora Saturno sobre esa Luna te hace sentir la limitación pero cuando llegue fin de año y haga contacto Júpiter con ese punto de tu carta natal va a ser distinto, vas a saber qué hacer, cuál es tu hogar en el mundo. Si la oportunidad es buena, avanzá, en especial si es unas mudanza que se dará próxima a fin de año. Un beso y mucha suerte. Kirón

