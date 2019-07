Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2019

Mi vida siempre fue un desorden

Hola Kirón. Nací un 13 de mayo a las 14.50 hs. Me dijeron que tengo Luna en Libra. Nací con todos los planetas para atrás, seguramente. Mi vida siempre fue un desorden, al menos en el amor, nunca acierto. Ojalá me puedas decir por qué, aunque no tengo mucha esperanza. Desde ya te agradezco por tu tiempo. Cariños Nati

Hola Nati. Sos Tauro con Ascendente en Virgo y según decís Luna en Libra (no puedo saberlo porque no me diste tu año de nacimiento). Tanto tu Sol como tu Luna están regidos por el planeta Venus. Como venusina te dejás llevar, sos encantadora, femenina, adaptable, compañera y cuidás un montón las buenas formas, que en tu entorno reine la armonía. Tal vez el Ascendente Virgo que es orden estricto, sea lo que te hace sentir que el caos reina en tu vida. Vas a ir poniendo todo en su lugar, en especial las emociones, de noviembre en adelante. Un abrazo y que lo que buscás se vaya dando. Kirón

Salir a flote

Hola Kirón. Nací el 08/07/67, a las 18 hs, y quería saber si algo se va a resolver en casa. Tuvimos que vender la casa de mis padres por una deuda de mi marido y yo no se lo puedo perdonar. Lo hizo a mis espaldas y tuvimos que irnos cinco personas a vivir a un lugar sin luz, chiquito. Estoy muy deprimida con eso y quiero saber si en algún momento va a dejar de hacerme mal. Saludos y muchas gracias. Irene

Hola Irene. Sos canceriana, con la Luna en Leo y el Ascendente en Acuario. El destino probablemente te haya dado antes sorpresas imprevistas como ésta que te sacan de la necesaria seguridad, de la pertenencia canceriana. La casa paterna es exactamente esa faceta canceriana que está en crisis. Lo que sucede es que Acuario necesita cada tanto dejar todo lo conocido y empezar de nuevo, lo ideal sería que puedas hacer algo creativo con esta situación. Estar con gente, tener un grupo de pertenencia, va a ayudarte un montón. Te va a llevar parte del 2020 terminar de acomodarte pero superado ese tiempo vas a resurgir, a hacer algo que ni habías imaginado, con gente que aún no conocés. A veces hace falta tocar fondo, lo importante es salir después a flote. Un cariño y mucha fuerza. Kirón

Envíe su consulta a Kirón por email a astrokiron@hotmail.com o por WhatsApp al 1523866466