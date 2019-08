Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019

Ciclo de replanteos

Hola Kirón. Me gustaría consultarte por las energías que predominan en este ciclo, dedico la mayor parte del tiempo al trabajo (soy profesional de salud) y a mi hija. Estoy en un ciclo de replanteos en la familia, fundamentalmente en la relación con mis padres. Me gustaría encontrar un compañero. ¿me orientarias? Soy del 04/9/76 0:20 hs de Santa Fe, viviendo desde los 12 años en Buenos Aires. Gracias Kirón por dedicar tu tiempo a mí consulta. Daniela

Hola Daniela. Sos de Virgo con Luna en Capricornio y Ascendente en Sagitario. Eso significa que tenés tu energía básica en signos de Tierra y por lo tanto sos concreta, objetiva, realista y moderada pero que la vida suele "apurarte" un poco, lanzarte a la aventura, llevarte al encuentro del idealismo y la pasión. Júpiter en tu Ascendente hasta fin de año refuerza este destino de acción y vocación. Como Saturno está sobre tu Luna lo que te frena aquí y ahora, lo que te bajonea, son temas de familia. Tener Luna en Capricornio no es fácil, tuviste que madurar muy chica y ser seria y responsable casi desde bebé y actualmente Saturno refuerza esa sensación de soledad, de tener que vivir más por deber que por placer. Pero en noviembre eso cambia (al menos por un tiempo) y los afectos fluyen mucho mejor. En cuanto a pareja mientras elijas un compañero alegre, culto y activo en vez de un hombre perfecto para que aprueben papá y mamá. ¡todo puede andar bien! Alguien que te dé ternura más que seguridad material, un par, un compinche. Te deseo mucha suerte. Beso. Kirón

Peso plomo

Hola Kirón. Soy Vanesa. Me encanta tu página y soy loca de la astrología. Tengo 27 años y soy de Tauro, con Luna en Escorpio y Ascendente en Capricornio. Te escribo porque me siento peso plomo. Nada se mueve. Nada cambia. Soy una máquina de trabajar y punto. Me diagnosticaron depresión aunque siempre fui una persona positiva y como leo mucho de los astros y sé que tengo Saturno en el Ascendente quiero saber si voy a sentirme mejor y cuando. Gracias. Vane

Hola Vane. Efectivamente Saturno en el Ascendente puede vivenciarse como peso plomo porque es un momento de responsabilidades, frenos, pruebas y karma acumulado. Pero en tu caso es para mejorar, para afirmarte, madurar y encaminar tu destino. Te va a resultar más llevadero a partir de fin de año, cuando Júpiter salga de tu Casa XII y llegue ayuda, guía, amigos. Digamos que vas a recibir una señal y de ahí en más lo que hoy está trabado, se destraba. Intensa emocionalmente siempre serás, por Escorpio, pero lo que te afecta es sentirte perdida y desamparada. El sentido de la vida se va a revelar en breve, no decaigas. Un abrazo y fuerza. Kirón

Envíe su consulta a Kirón por email a astrokiron@hotmail.com o por WhatsApp al 1523866466