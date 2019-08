Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019

Vale la pena

Tengo una pregunta, Kirón. ¿Me puedes ayudar? Estoy intentando concretar mi carrera universitaria pero la vida me juega muchas malas pasadas, con problemas familiares y me cuesta avanzar, todo retrasa el hecho de encontrar un trabajo. Me pregunto si valdrá la pena tanto esfuerzo. Soy del 12/10 /1980 8.00hs. Romina

Hola Romina. Sos de Libra con Luna y Ascendente en Escorpio y el Sol pegadito a Plutón. Sos la imagen misma de la garra, la fuerza, el caer y levantarse mil veces. Libra es frágil, es verdad, pero todo el resto de tu carta natal indica duras pruebas en la vida que, en vez de debilitarte, te fortalecen. Las dificultades te alimentan, te forjan, así que nada de bajar los brazos. El tema es que tu idea, tu pensamiento, va más rápido que la realidad. El año que viene te va a resultar más sencillo el estudio porque Júpiter va a estar donde ahora está Saturno, que todo lo retrasa. Vale la pena, no lo dudes. Y te va a ir bien. Un abrazo y. ¡adelante! Kirón

Rumbo a un nuevo renacer

Hola Kirón. Quería consultarte por el resto del año, en lo que a mi vida concierne. Me habías dicho que tengo Ascendente en Acuario y Luna en Sagitario. Soy de Cáncer, del 26 de junio 1953. Muchas gracias. Olga

Hola Olga. Actualmente Saturno está en el signo opuesto a tu Sol y Júpiter sobre tu Luna. Eso indica que si bien es un momento emocionalmente de expansión, en lo profesional o en tu día a día, podés estar enfrentando bastantes trabas. Diría que en noviembre lo que venía retrasado o con impedimentos, se resuelve, aunque como todos esos tránsitos se darán en tu Casa XII, va a ser también un tiempo de finales, de cierres. Probablemente el 2021 te resulte una especie de renacimiento muy estimulante, una nueva vuelta de la rueda llena de promesas. Te deseo lo mejor. Un beso. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros