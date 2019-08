Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2019

Fanática

Hola Kirón. Soy fanática de la astrología y necesito saber cómo ira mi nuevo año solar ¿Quedaré embarazada? Venimos buscando pero por ahora no pasa nada. Tengo ganas aunque me da también un poco de miedo que supongo es normal. Soy del 24/07/1987 02:35 am. Nancy

Hola Nancy. Sos de Leo con Luna en Cáncer y Ascendente en Tauro. O sea que sos una especie de diva con un corazón muy pero muy tierno que debe cumplir un destino de serenidad, de estabilidad, de femeneidad muy profunda. Estás en una buena etapa para quedar embarazada, cuando Júpiter a fin de año haga oposición a tu Luna, tal como ahora sucede con Saturno opuesto que es el que debe estar demorando tu embarazo. Va a ser una experiencia reveladora, la maternidad siempre lo es, pero para las mujeres con tu Ascendente el tener que conectarse de ese modo tan íntimo con su cuerpo y con la vida es algo más, una entrada al misterio profundo de la existencia que las transforma. Te deseo un año muy feliz y de plenitud. Kirón

Encender la llama

Hola Kiron. Quisiera preguntarte qué significa tener ascendente en Sagitario y por qué una astróloga amiga me dijo que era "mi año". Efectivamente me pasaron muchas cosas, algunas mejores que otras, entre esas me separé. Si me lo explicás te lo agradezco. Santiago

Hola Santiago. Sagitario es el signo del saber, de la filosofía, de la mente superior, de los viajes y las aventuras. Te ayuda a guiar a otros a ser un maestro en lo que hagas. Este año sucede Júpiter, el planeta que gobierna justamente Sagitario, ingresó en el signo y trajo expansión y liberación. En el caso del Ascendente, de quienes tienen este Ascendente, los conectó con experiencias sagitarianas como viajar, hacer deporte, estudiar, enseñar y en el plano amoroso jugarse por la pasión. Si en la relación que dejaste atrás ya no había fuego, es lógico que se hayan separado. No tardará en llegar alguien que vuelva a encender tu deseo, tu llama. Beso y suerte en esta etapa nueva. Kirón

