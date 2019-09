Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019

Transmutar

Hola Kirón. Quisiera que sea de forma anónima mi respuesta. Soy Aries, Ascendente en Aries y Luna en Escorpio, estoy en una etapa de transmutaciones y cambios importantes desde el año pasado. Separación, muerte de mi madre, mudanza, cambio laboral, ahora vuelvo a mudarme y se me dieron muchas oportunidades nuevas laborales. Actualmente tengo muchos problemas emocionales con mi hija, está pasando por difíciles momentos por actitudes de su padre, siente abandono, es imposible intentar entablar una buena relación con él. Quisiera saber cómo encarar ese asunto y consultarte por mí estabilidad económica y amorosa para lo que resta del año Muchas gracias. Siempre te leo. Ariana

Hola Ariana. Si conocés tu carta natal te habrán dicho que sos intensa, valiente, apasionada, con un carácter que puede llegar a opacar bastante al varón que está a tu lado. Lo de transmutar es propio de tu Escorpio, es decir de tu plano emocional, según la alquimia es la conversión de un elemento en otro elemento, por mezcla o. por fuego. Creo que todas estas trabas y conflictos con el papá de tu hija van a complicarse un poco en el 2020. Es que la presencia de planetas importantes en Capricornio tensan tu energía en Aries. Tratá de no pelear, de no salir con los botines de punta, de evitar confrontaciones, manejá el vínculo de un modo inteligente. Se irá apaciguando. Paralelamente en lo profesional y vivienda es un buen momento. En cuanto a tu hija, no me das datos sobre ella como para poder ver su carta, así que poco puedo decirte, sólo señalarte que nadie sabe a ciencia cierta lo que el otro siente, aunque seas su mamá. Un abrazo grande y que sea un tiempo de logros. Kirón

Aire y Fuego

Hola querida Kirón. Nací el 17 de diciembre 1972 en Lima, Perú. Soy Sagitario con Ascendente en Cáncer y Luna en Tauro. Me gustaría saber cómo me va ir con respecto a pareja. Él es Libra. Muchas gracias por tu respuesta. Mariela

Hola Mariela. En principio Sagitario y Libra se complementan bien, el Fuego y el Aire coexisten, se alimentan. Pero eso en cuanto a tu parte apasionada y aventurera, porque hay otro aspecto de tu forma de ser, más serena, femenina y doméstica, que puede registrar a Libra como inestable o poco comprometido. Eso depende de la Luna y el Ascendente que tenga él, algo que no sabemos. De todos modos es un gran momento para vos en el tema pareja. Perfecto para casarse, formalizar, convivir. ya que Saturno está en tu Casa VII, la de la pareja, y en breve se le sumará Júpiter. Diría que te centres en lo emocional, en el vínculo, dejando en segundo plano los temas de dinero y de trabajo. Mucha suerte. Cariño. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros