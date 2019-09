Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2019

Dejar ir

Hola Kirón ¿cómo estás? No se si te acuerdas de mí. Soy Bruna del 29/12/199 a las 8.30 de la mañana en San Pablo, Brasil. En 2017 conocí a Lucas del 12/11/1988. Tuvimos un relacionamiento complicado, a escondidas de nuestra familia, un año juntos y él terminó conmigo porque ya estaba con otra. Sufrí mucho, hablamos y decidimos intentarlo una vez más, nuevamente escondidos de nuestra familia. Él tiene una personalidad muy difícil, muy inmaduro, yo quiero hablar pero él se aparta. Estuvimos juntos el sábado y todo estaba bien pero cada uno vuelve a su casa y el cambio personalidad siempre es así, no asume la relación, dice que es un solitario. Vive con la madre, su única familia. Él confía en mí, yo lo amo, no estoy dispuesta a terminar lo que he luchado tres años. Soy insistente, no sé si es una cualidad o un defecto, soy incansable pero la actitud de él me hace daño, no sé qué hacer. Ahora me evita, no quiere hablar y yo sí. Confío en vos Kirón, lo que decís, sé que sabes. Gracias. Bruna

Hola Bruna. Vamos a analizar tu carta. Sos de Capricornio, sí, pero además tenés muchísimos otros planetas en este signo, todos en lo que se llama Casa XII, un área de la carta natal que tiene que ver con la intuición, con el arte, con la profundidad del espíritu. Tu Luna está en el signo opuesto, Cáncer. Y tu Ascendente, o sea las pruebas de la vida, es Acuario, lo diferente, el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Sos formal, apegada, fiel, constante pero. el destino te pone ante cambios bruscos, separaciones y cortes. Por difícil qe te resulte vas a tener que aprender el desapego y a darle al otro libertad: por insistente que seas no podés obligar al otro a sentir lo que no siente y me parece obvio que Lucas, que tiene Luna en Sagitario, no busca compromiso. Las Lunas de ambos son incompatibles y eso dificultaría la convivencia. Tres años es mucho tiempo pero aunque pasen mil dudo que él llegue a ser lo que necesitás. Tenés que dejarlo ir. En realidad el 2020, con Júpiter en todos tus planetas en Capricornio, será un buen momento para hacer el duelo. En lo profesional, en el resto de tu vida, puede irte muy bien. Y calculo que en el 2021 vas a sentirte liberada, renovada, vas a comenzar otro camino que hoy ni siquiera imaginás. A menos que él tenga una transformación profunda y teniendo en cuenta que no conozco su Ascendente y, por lo tanto, hay eventos que no puedo adelantar, mi mejor consejo es que des por cerrada esta etapa y te prepares para conocer a alguien que tenga ganas de formar una familia y ser tu compañero de vida. Con cariño. Kirón

Desocupada

Hola Kirón, mi nombre es Claudia, nací el 13 de enero de 1965 a las 11.30 hs. Estoy sin trabajo y con necesidades económicas. Preocupada. Necesito saber si este mes me ocuparé de nuevo ¡Gracias!

Hola Claudia. Tenés una carta natal de buena suerte, de prosperidad, porque tu Sol en Capricornio forma lo que llamamos un Gran Trino con tu Luna en Tauro y con el planeta Marte, que a su vez rige a tu Ascendente en Aries. A fin de mes ya vas a experimentar un cambio de energía y calculo que para fin de año comenzará una buena etapa de trabajo y de realización personal. Sucede que por tu Luna siempre tenés miedo a la escasez, a no tener dinero guardado, a pasar necesidades. Pero tenés que saber que con tu Ascendente en Aries iniciar nuevos proyectos, aventurarte en lo que puede no ser del todo seguro al comienzo, es lo recomendable. Se resuelve todo en breve. No te preocupes: ocúpate. Un abrazo. Kirón

