Ida y vuelta

¿Los astros dicen algo?

¡Hola Kiron! Nací el 08/05/62 a las 3.20. Estoy cansado, deprimido, harto. Es cierto que es un mal año pero me gustaría saber si los astros dicen algo. Te juro que si no fuese porque tengo hijos chicos me haría un bolso y me iría a la otra punta del mundo. Gracias, en serio. Nelson

Hola Nelson. Sos Sol en Tauro, Luna en Cáncer y Ascendente en Piscis. Una hombre tranquilo, cálido, estable, sensible, no del todo preparado para la dura batalla del mundo. Urano en tu Sol está literalmente moviéndote el piso y eso debe alterar tu delicado sistema nervioso. Saturno frente a tu Luna, a la vez, aumenta y aumenta las responsabilidades familiares y eso abruma. Cerca de fin de año Júpiter en Capricornio va a ayudarte. La familia va a cooperar y si bien los cambios continúan, no vas a sentirte solo como ahora. Lo de hacer un bolso y salir a vagabundear tendrías que pensarlo pero. ¡con la familia incluida! Un beso grande y que te sientas cada día un poco mejor. Kirón

Dejar ir

Hola Kirón ¿Podrás comentarme como estaré laboralmente de aquí a fin de año? Soy del 28-07-1970 signo Leo hora nacimiento 19 pm. Marcelo

Hola Marcelo. Sos de Leo, efectivamente, tenés la Luna en Géminis y el Ascendente en Acuario. Eso suma a tu entusiasmo, tu empuje natural una buena cuota de creatividad, inteligencia y conexión con el mundo, como ya te dije en otras oportunidades por este medio. No es una etapa sencilla, hay muchos ciclos que finalizan, que llegan a su agotamiento. Puede ser del orden del trabajo o de tu vida personal pero es como quien lee una novela y está empezando el último capítulo. Después de algunas despedidas, de un tiempo de extrañar lo que se fue, a fines del 2020 vas a empezar algo nuevo, liberador, que te rejuvenece, que te lñlena de energía y esperanza. Pero antes tenés que dejar ir lo que hoy por hoy te está quitando las fuerzas. Con cariño. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com