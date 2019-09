Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019

Lo mandé a volar.

¡Hola Kiron! ¡Feliz primavera! Paso a contarte: hace tiempo me dijiste que el amor estaba en mi signo (Aries), con Venus en Tauro. Estaba comenzando una relación con un taurino, pero él dio muchas vueltas, me cansé y lo mandé a volar, voló tan lejos que regresó con su ex. Lo pienso y lo extraño, pero no me sentía segura con él. Ahora anda dando vueltas un ex mío acuariano, voy lento, no quiero engancharme nuevamente ya que aún en mi corazón y mi mente sigue el taurino. (Las cosas con él no terminaron nada bien) me sentí una tonta al ver que regresó con la ex. Eso me hizo sentir que quizá entre ellos las cosas no habían terminado. ¡Si tenés algún comentario te lo agradezco, te sigo y sos muy especial para mí! Besos y abrazos 20/03/1980 13:15hs (nacimiento) San Vicente, Bs As Argentina

Hola Ariana. No fuiste tonta, sos sensible y a veces un poco ingenua, pero en el amor no valen mucho las reglas morales, los sentimientos nos hacen trampa a todos. O te tirás de cabeza o vas a medcia máquina, es lógico, según te gobierne Aries o Tauro. Pero lo importante en esta etapa es que no te obsesiones con la relación, que eso no te impida salir con tu grupo, estudiar, viajar, divertirte. porque el Ascendente en Géminis es el que en realidad tenés que escuchar. Hasta mediados del año que viene es una época buenísima en temas de pareja, esta relación puede funcionar, pero el equilibrio está en que hagas tus cosas, tengas o no pareja ¡Y que busques un compañero divertido y curioso que sea compinche! Suerte en eso. Abrazo. Kirón

La buena noticia

Hola Kirón, me llamo Jésica, nací el 25 de mayo de 1985, a las 15.03 en Capital Federal, Parque Patricios. Quería saber si voy a estar en el futuro en pareja y tener hijos. Además, si voy a poder comprarme mi departamento, o me van ayudar a comprarlo, ya que cada vez se me hace más difícil por la situación económica del país. Muchas gracias. Jésica

Hola Jésica. Sos de Géminis, con Luna en Leo y Ascendente en Libra. Actualmente Saturno en tu Casa IV es la energía que te hace sentir que nunca vas a poder tener tu casa, tu familia, tus hijos (todos aspectos relacionados con este sector de la carta natal) La buena noticia es que el mes que viene hay otro planeta, Júpiter, que viene a ayudarte en todos esos aspectos y durante un año entero va a hacer factible lo que hoy parece lejano. Tal vez no logres en el 2020 todo eso al mismo tiempo, pero creo que alguno de esos sueños se va a cumplir. Confío que será una gran etapa para que te asientes y ganes seguridad, además de encontrar con quién compartir tu futuro. Un cariño. Kirón

