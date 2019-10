Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019

Dos sueños a cumplir

Hola Kirón. Mi nombre es Cristina. Nací el viernes 05/02/1993 a las 19.15 en Capital. Quería saber si llego a tener mi pareja, mi familia. Mi idea es llegar a comprarme mi departamento, ya que alquilo desde chica y ya parece imposible todo. Me quería anotar en pastelería ya que la cocina me encanta. Pero últimamente todo me sale mal. No sé si me podías decir que vez te lo agradecía. Muchas gracias saludos. Cristina

Hola Cristina. Tenés una energía de base muy creativa, a veces dispersa pero con iniciativa y entusiasmo, con Sol en Acuario, Luna en Leo y Ascendente en Cáncer. Estás en una etapa complicada para organizarte y tal vez con algún problemita de salud pero eso pronto cambia y el año que viene va a ser un muy buen momento para conocer a alguien, ya que Júpiter y Saturno estarán en tu Casa VII, la de la pareja. Formar una familia y tener tu casa son justamente anhelos propios de tu Ascendente. Estoy segura que vas a cumplir con esos dos sueños, la cuestión será encontrar un justo equilibrio entre tu realización personal y tu entrega familiar. Suerte y cariño. Kirón

Año movidito

Hola Kirón. Te escribo para pedir que me digas algo sobre este año que vino movidito. Tengo muchos proyectos, pero depende de los ingresos que tenga, que pueda concretarlos. Estoy en pareja pero me parece que no vamos a durar mucho porque él no tiene interés en formar una familia y me tiene cansada, después de casi seis años de estar juntos. Nací el 25/05/91, a las 12:20. Pepa

Hola Pepa. Sos de Géminis, con Luna en Escorpio y Ascendente en Leo. Actualmente Júpiter en Sagitario, opuesto a tu Sol, está ayudando en esos nuevos proyectos. Lo que sucede es que Saturno en Capricornio, tu Casa XII, lleva a que emocionalmente te sientas sola, y efectivamente anuncia finales. Creo que el 2020 será un año de cierres, de concluir proyectos y de cerrar esta historia de amor. ¡para un 2021 de nuevos inicios! Es importante que puedas decir basta para que la energía se libere y la persona adecuada llegue a tu vida. Un abrazo enorme. Kirón

