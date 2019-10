Ida y vuelta

Fuente: Archivo

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2019 • 05:56

Nuevas puertas

Buen día. No sé si es por aquí que debo escribirte. Soy Patricia del 29/03/1964. Nací a las 11:45 ¿Tengo nuevas puertas laborales? Gracias

Hola Patricia. Sos de Aries, con Luna en Libra y Ascendente en Géminis. Vivaz, comunicativa, inquieta, inteligente y algo inestable. Explosiva, ya que estás conformada por signos de Fuego y de Aire. Es probable que algo importante te suceda cerca de fin de año, cuando Júpiter haga contacto con tu nodo. Como la afectada es la Casa VII, la de la pareja y las asociaciones, o ese cambio es a nivel afectivo o te asociás con alguien que te ayuda en tu proceso de transformación. Digamos que esas puertas no se abren solas sino que tus contactos te facilitan la apertura. Trabajá los vínculos, es la llave. Con cariño. Kirón

Quiero cambiar

¡Hola Kirón!! Te sigo siempre, me encantan tu columna, Soy Viviana, nací en Caba el 26/02/67 a las 11:25 horas. Estoy muy agotada con mi trabajo, me siento cansada y sin ayuda, y dejada de lado. Como no llego tiempo con todo, me llevo trabajo a casa. Quiero cambiar, pero siento que por mi edad es más difícil ¿Vos crees que pueda cambiar de trabajo? ¿Cómo sigo con esto? ¡Espero tu respuesta, gracias!! Viviana

Hola Viviana. Gracias por tus palabras cariñosas. Sos de Piscis, con Luna en Libra y Ascendente en Tauro. Una energía tranquila, amorosa, solícita, con cierta dificultad para ponerles límites a los demás. En breve vas a empezar a ver con un poco de claridad hacia dónde encaminarte aunque el 2020 es más un año de preparar el terreno para un cambio, de hacer contactos, de capacitarte, incluso, que de accionar. De aquí a un año sí van a estar dadas las condiciones para una nueva posición laboral y de vida. Van a reconocerte. Estás en camino. Un cariño y contanos cómo te fue. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros