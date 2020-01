Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2020

Desde el norte de Sudamérica

Buenos días Kirón. Te mando un cariñoso saludo y mi agradecimiento desde el norte de Sudamérica por tu prontas, amables y acertadas respuestas. Soy del 12/08/63, nací en Bogotá y -como me lo confirmaste en una ocasión- tengo Sol en Leo, Ascendente en Escorpio y Luna en Tauro. Te mando un fuerte abrazo y los mejores éxitos para el nuevo año. Mary

Hola Mary. Un gusto saludarte y una alegría poder comunicarme a tanta distancia con nuestros hermanos del norte. Este año buena parte de las energías planetarias van a estar en tu Casa III, la del comercio, estudios, viajes y comunicaciones. Entre marzo y julio podés estar algo más en casa, ocupándote de la familia y el hogar, pero el resto del año muy activa, ocupada en mil asuntos a la vez. Diría que satisfecha, con logros. Hacer ejercicio te va a mantener en forma y aprovechá esta etapa para viajar, conocer, hacer amigos y divertirte. Te mando un beso y te deseo lo mejor. Kirón

Salud, trabajo y mucho amor

Hola Kirón. Te sigo hace muchos años y me gusta tu trabajo. En dos oportunidades ya me he contactado y tuviste razón en todo. Quería consultarte como será este 2020 en salud, trabajo y amor. Tuve un 2019 complicado en los dos primeros y creo que casi nulo en el amor, aunque hay un ariano que me quita el sueño (02.04.1961). Soy del 14.08.1961 nací en CABA a las 6:00 am aproximadamente. Te deseo un excelente 2020 y gracias como siempre. Saludos. Marta

Hola Marta. Sos de Leo, con Luna en Virgo y Ascendente en Cáncer, o sea que del fueguito leonino no hay mucho y un ariano, por eso mismo, es buen aporte para tu equilibrio (aunque este ariano en particular tiene Luna en Libra y, por lo tanto, es también bastante mental). Este año es muy importante en tu caso a nivel pareja o asociaciones porque la mayor parte de las energías planetarias significativas estarán en tu Casa VII, el sector de la carta natal en el que se ponen en juego estos temas. O sea que es un gran momento afectivo. Salud bien, incluso si tuviste algún problemita en el 2019 eso mejora. Y dinero, estable. Asociarse, comerciar, enseñar y perfeccionarte será lo mejor. Te deseo un año feliz. Abrazo. Kirón

