Ida y vuelta

9 de febrero de 2020

TEMAS DE HERENCIA

Querida Kirón, antes que nada quiero agradecerte ¡luego de tantos años leyendo tus horóscopos uno te siente algo cercana!

Te consulto por el siguiente tema: Quizás construyamos una casa en lo de mi suegra y, revisando la carta de mi hijo Milo que nació el 20 de Junio del 2018, vi a Mercurio en una Casa complicada con temas de herencia. No dejo de preguntarme si será por eso que quizás no deba hacer nada ahí. Por supuesto que es una decisión personal pero. ¿qué me recomendás?

Nació el 20 de Junio a las 16:21. Cariños, Mercedes.

Hola Mercedes. Lo que vos viste es a Mercurio en Casa VIII opuesto a Saturno y Plutón en Casa II. Mercurio es el planeta de los negocios y está en el sector que los astrólogos llamamos "dinero compartido" y tanto Saturno como Plutón están en el sector de los bienes, del dinero. No es una posición cómoda para Mercurio, es cierto, pero ahí, en Casa VIII, tiene distintas interpretaciones ¡incluso puede ser que en un futuro Milo maneje las finanzas de toda la familia o que trabaje en una financiera! Yo no frenaría el proyecto por ese aspecto astral. El tema es si te llevás bien con tu suegra, si deseás realmente hacerlo de ese modo, y averiguar cuál es el encuadre legal en caso de decidirlo. En síntesis: elegí en función de tu economía y tus sentimientos presentes, ponete al centro de la cuestión. Milo es chiquito. Un abrazo grande. Kirón

DESPERTAR

Querida Kirón: Dado que te escribí varias veces y tus aciertos conmigo son notables, este año insisto nuevamente. Me gustaría saber cómo va a ser mi año 2020 (Especialmente en lo afectivo). Nací el 20 de febrero de 1948, a las 4 hs. Muchas gracias y muy feliz año. Un abrazo. Catalina.

Hola Catalina. Tu Luna es Géminis y tu Ascendente Capricornio. Es probable que el año pasado hayas vivido algunos sacudones a nivel familiar pero actualmente estás en un momento de "levantar cabeza", de salir de una especie de oscuro túnel que te tuvo apartada del mundo muchos meses. Júpiter, Saturno y Plutón en tu Ascendente señalan ese despertar, y cuando el yo despierta también se activa la casa opuesta: la pareja. Es un buen momento, en el que tenés claro qué querés de la vida y con quién querés compartir. Si sos fiel a vos misma todo andará diez puntos. Un beso. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros