Ida y vuelta

Mejores meses

Hola Kirón. Soy Bea. No sabía que contestabas ¿Te puedo preguntar a nivel laboral cuales son los mejores meses? Soy del 21.10.1967. Bea

Hola Bea. Vos sos de Libra y con Luna en Géminis, dos energías que no van a ser las más favorecidas del año ya que es un ciclo de mucho más suerte para los signos de Agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- y de Tierra -Tauro, Virgo y Capricornio-. Diría que marzo, julio y diciembre van a ser más desahogados. Y lo bueno es que el 2021 es excepcional para vos en todo sentido. Cuidate en los gastos, cuidá lo que tenés y mentalizate en un futuro próximo buenísimo. Besos. Kirón

Cabos sueltos

Hola Kirón Soy María José. Nací el 10 de enero de 1977 a las 7 de la mañana. Quisiera saber cómo se presenta este año energéticamente. Sobre todo, en el amor. Gracias

Hola María José. Sos de Capricornio, con Luna en Virgo y Ascendente en Acuario. El destino no te puso las cosas fáciles, ya que tenés una estructura de base conservadora, arraigada, objetiva, bastante enemiga de los cambios pero. ¡el destino te cambia las reglas del juego cada dos por tres! Actualmente Saturno, Júpiter y Plutón están en tu Casa XII así que yo diría que antes de empezar una historia de amor tenés que terminar con el pasado y hacer el duelo por lo que fue o por lo que no pudo ser. Ya el año que viene con toda la fuerza del cosmos sobre tu Ascendente va a resultarte facilísimo encontrarte con "la" persona. Pero no dejes cabos sueltos. Un abrazo grande. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros