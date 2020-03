Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de marzo de 2020

20 años menor que yo

Hola Kirón, soy Carmen. Nací el 08 de abril de 1975, al mediodía. Estoy saliendo con un muchacho casi 20 años más joven que yo y no me animo a "blanquearlo" por miedo a que me deje y todos terminen teniéndome pena. Ya llevamos un año así, él se enoja y dice que lo escondo pero no puedo evitarlo. Si me podés ayudar con tu palabra te lo agradecería. Sos una divina, siempre te leo. Carmencita

Hola Carmencita. Sos de Aries, con Luna en Piscis y probablemente Ascendente en Géminis. Además tenés Venus en Casa XII, es decir que sos muy atractiva y adorable pero inconscientemente evitás formar pareja porque sentís que es tu "talón de Aquiles". En cuanto a tus tres energías básicas sos una guerrera de corazón tierno con un destino de enorme inestabilidad, dudas y dualidades. Yo diría que tu corazoncito es pisciano, romántico, fantasioso, mientras que el resto de tu persona busca desafíos, aventuras, cambios, pasarla bien sin dar cabida al bajón. Tal vez seas vos la que no quiere comprometerse por completo. Pero si él te demanda que lo "blanquees" en algún momento vas a tener que arriesgarte. En definitiva una ariana siempre tiene la valentía de jugarse por lo que cree y la fuerza para salir adelante si algo llega a salir mal. Hacelo después de mitad de año y seguramente afianzará la relación. Un beso. Kirón

Desbordada

Hola Kirón ¿como estas? Hace varios años sigo tu columna en la Revista LN. En esta oportunidad, te escribo para pedirte alguna orientación porque me estoy separando y estoy desbordada. Nací el 25 de junio de 1982 a las 7:30 horas en Jujuy. Nidia

Hola Nidia. Sos de Cáncer, con Luna en Leo y Ascendente Géminis. Muy familiera, protectora y estable por ser canceriana pero. ¡a la vez individualista debido a Leo! Actualmente poderosas energías cósmicas en tu Casa VIII, la de las crisis, la de los finales, está evidentemente socavando algo de la construcción emocional de años. Pero en pocos meses lo que hoy te angustia vas a vivirlo como una liberación. Probablemente un viaje o el contacto con gente que te mostrará que existe otra forma de vivir te abra la cabeza y el corazón. Dejá ir lo que ya no te hace bien y algo nuevo llegará. Abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros