Ida y vuelta

Jubilarme

Estimada Kirón. Estoy por jubilarme y llena de miedos. Nací el 14.08.1961 a las 6:30 Hs en CABA ¿Me irá bien o lo postergo? Estoy también con un emprendimiento para hacer con mi hermana, seríamos socias, ella es acuariana. Muchas gracias como siempre. Beso. Muñeca

Hola Muñeca. Sos de Leo, con Luna en Virgo y Ascendente en Cáncer. Leo es un signo emprendedor, independiente, aventurero, aunque Virgo, la Luna, te hace algo solitaria. Tu Ascendente te reclama familia, amor, cuidar de alguien: nietos, mascotas, familia o. un compañero. Y como es ewl Ascendente lo que está más movilizado en este momento creo que asociarte con tu hermana es genial. No tengas miedo, cada ciclo en la vida tiene su razón de ser. Un beso grande. Kirón

Dando vueltas

Mi nombre es Daniel, soy nacido el 29 de octubre de 1971 a las 7:10 hs. Y lo consulto para saber cómo lo ve usted mi futuro laboral, profesional y de amor. ¡Dado que tengo dando vueltas un par de proyectos que no terminan de concretarse y en el amor, estoy medio mal con mi amor...! Daniel

Hola Daniel. Sos de Escorpio, con Luna en Piscis y Ascendente en Escorpio., Tres veces de signo de Agua. Tres veces sensible y

emocional. Además tu Sol y tu Venus están en lo que se llama Casa XII, una posición que exacerba su ser escorpiano. Desde Octubre del año pasado Júpiter en Escorpio está actuando sobre estas energías y eso hace que los celos, los miedos, las pasiones, se acentúen. Calculo que ya en Septiembre de este año vas a volver a equilibrarte, cuando Júpiter toque tu Ascendente y cierres un ciclo de 12 años. para empezar otro; es decir una vuelta completa. Abrazo y mucha suerte. Kirón

Tirar la toalla

Hola Kiron. Espero que te encuentres bien. Vi tu columna en La Nación y me gustan mucho tus respuestas, pero nunca me he animado sinceramente. Nací el 02/11/1989 a las 18:30 hs en la ciudad de Buenos Aires. Soy de Escorpio, ¿pero con que ascendencia? Siempre estuve cerrado en el amoroso y mis intentos de inicio no han sido positivos y quedaron truncos. Siempre intento tirar la toalla, pero la esperanza mínimamente queda ¿Me podrías decir que me depara? Muchas gracias. Santiago

Hola Santiago. Sos de Escorpio, que es un signo de Agua, pero con mucho Fuego porque tenés la Luna en Sagitario y el Ascendente en Aries. Diría que tenés un carácter fuerte, sos de luchar por lo que querés, por tus deseos, por tu independencia. Puede que tiendas a "pegotearte" afectivamente pero si la dependencia es excesiva te asfixia y por eso viene el corte, la distancia. Te diría

que necesitás una relación muy pasional pero a la vez libre, que no te ate. No tires la toalla porque te van a pasar cosas lindas en lo amoroso y bastante pronto, entre mediados de este año y fines del que viene. Un abrazo muy fuerte y sos un luchador, no te olvides. Kirón

