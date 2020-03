Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020

LA PLATA VA Y VIENE

Hola Kirón. Soy Tati, del 24 de agosto de 1963 a las 17:45. Mi hija soltera quedó embarazada y en breve seré abuela pero tenemos pocos ingresos. Estoy muy asustada, más con todo lo que está pasando del virus y la recesión. Lo que puedas decirme de aliento me va a ayudar. Gracias. Tati

Hola Tati Tranquila porque ese bebé va a ser una bendición para ambas. Tu Ascendente en Sagitario te beneficia ya que vas a tener un propósito, un para qué. Disfrutalo a pleno y por supuesto en este contexto cuiden mucho la salud. la plata va y viene. Todo va a estar bien. Kirón

LIBERTAD INTERIOR

Hola Kirón. Soy Chela. Estoy en pareja, contenta, y tengo un nene de seis años que es un amor, pero lo de quedarse encerrados en casa me tiene muy mal porque tengo claustrofobia desde chica y vivimos en un dos ambientes. En realidad por ahora lo llevo bien, muy bien diría, pero con el correr de los días no sé qué me puede pasar ¿Se ve algo en mis astros? Nací el 27/11/1977. Gracias y muy lindo leerte siempre. Besos. Chela

Hola Chela. Sos de Sagitario con Luna en Géminis, es decir que la libertad, la comunicación, el movimiento son ejes, son esencia en tu vida. Es cierto que tener que quedarte en casa va a ser duro para alguien que necesita espacio y movimiento. Pero la

libertad de tu signo y de tu Luna puede ser interior y por eso la lectura, las comunicaciones con el exterior o internet son recursos de nuestra modernidad que pueden ayudarte un montón. Estos días tan difíciles para todos nosotros hay recursos interesantes como visitas virtuales a museos o plataformas enteras que comparten libros gratuitamente. Viajá, leé, interactuá con gente desde tu casa. Es posible y te va a mantener centrada. Además lo importante es que tenés una buena pareja. Lo vas a llevar bien. Te mando un gran abrazo y mis mejores deseos. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros