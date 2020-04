Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020

La medida de una relación

Hola Kiron. Me encanta tu columna, soy María del 25/11/1968 nací a las 10.10am. Quisiera saber si darle una oportunidad a Gustavo (10/5/1964), ya que tuvimos una relación de 6 meses hace 3 años y no prosperó x su falta de comunicación y destrato. Ahora regresa totalmente diferente. Me gusta esta versión de él. Pero tengo miedo de enamorarme y salir lastimada. Gracias por tu respuesta. Beso. María

Hola María. Veamos la carta natal de Gustavo. Él es de Tauro, con Júpiter, Luna, Marte y Mercurio también es Tauro, en lo que se conoce como stellium, es decir muchos planetas juntos. No sabemos su Ascendente, porque ignoramos su hora de nacimiento pero si comparamos ese dato con los tuyos: Sagitario con Luna y Ascendente en Acuario, puede decirse que tienen poco y nada en común (a menos que el Ascendente de él sea compatible). Tauro es un signo de Tierra, tradicional, conservador, estable, incluso controlador en ocasiones. A vos te rige la libertad, la independencia, la creatividad, la no asfixia, la amistad por sobre la pasión. Puede que él quiera algo estable, algo serio pero si efectivamente él se entrega. ¿querrás "quedarte" o te va a asfixiar? Tal vez ni pegoteados ni alejados sea una fórmula razonable. Yo no tendría miedo pero prestá atención a lo que vos vayas sintiendo y esa va a ser la medida de la relación. Un abrazo. Kirón

Saturno en Acuario

Hola Kirón. Mi pregunta es: qué significa que Saturno (en Acuario natal) esté en la casa 6 (Casa natal). Creo que le pasa a toda mi generación que nació entre 1991 y 1993 ¡Gracias! Sofía

Hola Sofía. Saturno, visto desde la Tierra, tarda aproximadamente 29 años en dar una vuelta completa. Cada dos años y medio, por lo tanto, cambia de signo y efectivamente estaba en Acuario para quienes nacieron en esos años, en rigor de Febrero de 1991 a fines de Mayo de 1993. Quienes nacieron en ese lapso tienen Saturno en Acuario, es decir que tienen cierta rebeldía innata, sus propias reglas de conducta, una actitud por momentos desafiante con todo lo que sea autoridad. Ahora bien, la Casa en la que "cae" Saturno depende del Ascendente de cada persona, es decir de la hora en la que nació. Si vos tenés Saturno en Casa VI los grandes desafíos, los obstáculos en la vida, serán en temas relacionados con el trabajo y la salud, Los vas a resolver siempre de modo acuariano, es decir creativamente. Actualmente Saturno en el cielo tocó Acuario así que es un momento clave para quienes tienen ese aspecto astral. Pero la carta natal es un mecanismo de relojería extremadamente complejo y Saturno sólo una pieza del engranaje. Te mando un beso y espero hayas podido aclarar un poco tu inquietud.

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros