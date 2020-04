Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2020

La Reina y el caballero

Hola Kirón. Conocí a un chico que nació el 22 de octubre de 1980. De noche pero no sabe la hora. Me decís su signo y algo más. Yo soy de Leo. Gracias. Ileana

Hola Ileana. Tu chico es libriano con Luna en Aries con el Sol pegadito a Plutón. Un encanto que puede llevarse muy bien con Leo. Vos la reina y él tu caballero andante. Es muy amable, equilibrado, educado. ¡hasta que algo lo hace enojar! Así que llévalo por las buenas. Mucha suerte en este amor. Kirón

Tiempos Difíciles

Hola Kirón ¿Cómo estás?! Aquí va mi consulta. Mi nombre es Verónica, nací en Junín, Buenos Aires, el 04/02/1981 a las 12:30 del mediodía. Desde mediados del año pasado no vengo teniendo buenos tiempos. Y por lo que veo este año no se estaría quedando atrás ¿Qué me depara el resto del año? Te mando un beso grande. Vero

Hola Vero Te cuento que tenés Sol y Luna en Acuario, al lado de Marte, en Casa X y Ascendente en Tauro a 2 grados. Para sintetizar digamos que una parte de tu personalidad es muy acuariana, es decir libre, rebelde, sociable, desapegada pero. el Ascendente te pone como tarea de vida ser conservadora, materialista (en el buen sentido), concreta y previsora. Actualmente el planeta Urano, el que pone la realidad patas arriba, está transitando tu Ascendente, por eso lo que era seguro ya no lo es, como si temblara la tierra bajo tus pies. Además aquí y ahora está Saturno arriba de tu Venus, es decir que en el amor hay frialdad o muchas demandas. A m,edida que pasen los meses va a ir mejorando y el año que viene va a ser muy bueno porque Júpiter va a transitar sobre Acuario, es decir tu Sol y tu Luna. Así que paciencia, ya mejorará. Un beso grande. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros