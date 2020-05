Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2020

REVOLUCIONAR LA VIDA

Hola Kiron, soy Tauro del 04/05/1956 y hoy me dijeron que Urano me va a revolucionar la vida.

¿Me sabés decir qué significa todo eso? ¿Es positivo o negativo para el de Tauro que venga la Luna Nueva en Tauro? ¿Y que Urano me vaya a revolucionar la vida que significa? Ojalá puedas comentarme, gracias. Marcela

Hola Marcela. Vamos por partes. Primero que nada te cuento que sos de Tauro - con el Sol a 14 grados- y la Luna en Piscis, con un carácter amoroso, tranquilo, estable y algo dependiente. En mayo del 2018 Urano ingresó en Tauro, después de 84 años, y tu signo probablemente percibió su impacto, ya que si Tauro es la estabilidad de la tierra, Urano es lo imprevisible del rayo. Digamos que dio inicio a una tormenta eléctrica de enormes dimensiones. A vos en lo particular probablemente Urano aún no te afecte en forma tan directa, recién en julio del año que viene tocará tu Sol y en ese momento te replantearás tu lugar en el mundo, tus actividades, tus objetivos. Tené en cuenta que desde siempre Urano fue una fuerza que rompió y desorganizó las estructuras existentes, pero dio lugar al progreso asociado con la superación de límites y estructuras del pasado. Su descubrimiento coincidió con el momento culminante de la Ilustración, en la misma época en que se producen la Revolución francesa, la norteamericana, la revolución Industrial y el comienzo del romanticismo, todos estos fenómenos históricos están asociados con la libertad individual, con la autodeterminación, el desafío a las creencias tradicionales, a los enfrentamientos contra los poderes establecidos y los privilegios

sociales. Los astrólogos creemos que este ciclo de Urano en Tauro traerá una nueva conciencia ecológica a nivel mundial y, a nivel individual, habrá algo así como una renovación en la escala de valores y los recursos. Será para bien. Un gran cariño. Kirón

NADA SERENA

Hola Kirón. Me llamo Serena. Mi fecha de nacimiento es 28 de Marzo de 1979 a las 22:40 hs en París. Vivo en Italia y estoy pasando un momento feo, sin trabajo y viviendo con una hija. Estar tan quieta me desespera. Me gustaría saber sobre los meses que vienen. Beso grande. Serena

Hola Serena. Sos doble Aries, Sol y Luna, con Ascendente en Escorpio o sea que de serena. ¡no tenés nada! Sos una persona fuerte, impulsiva, batalladora, competitiva y poderosa. Diría que el momento no es muy prometedor pero vas a sobreponerte. En diciembre de este año ya la perspectiva mejora un montón. Un abrazo y fuerza. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros