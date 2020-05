Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020

Nebulosa

Buenas noches Kiron, me atreví a escribirte para la consulta astrológica de la revista.

Me dicen Tete, nací el 13/02/1983 a las 13:45. Hace años estoy en un trabajo que no quiero y no puedo soltar. Me cuesta imaginar otros escenarios laborales posibles y si bien soy muy curiosa y quiero superarme no logro encontrar un nuevo proyecto, un estudio, una vocación, algo dónde volcar mi pasión, nutrir mi vida y salir adelante. Quisiera saber hasta cuando sigue esta nebulosa y cuándo cambiará mi realidad laboral? ¡Gracias! Abrazo

Hola Tete. Sos Acuario con Ascendente en Tauro y Luna en Piscis. Por naturaleza sos una persona muy sociable, afectuosa por tener la Luna en Piscis y a la vez "colgada". El tema es que el Ascendente te pide que conectes con la tierra, con el dinero, con las necesidades concretas de la realidad. Saturno está actualmente en los inicios de Acuario, tu Sol, y el año que viene también en ese signo estará Júpiter. Vas a ver que en unos meses el cambio te va a resultar mucho más fácil, se va a dar solo, sin forzar. Como los tránsitos se darán en tu Casa X, la profesión, creo que va a ser muy propicio. Suerte y un beso. Kirón

Desilusionada

Hola Kiron, que tal, la verdad que con todo esto que está pasando estoy bastante desilusionada ¿Vos me podés decir cuando mejorara nuestra economía? Ya que siento que cada vez está peor, pero tengo la esperanza que se revierta. Soy Viviana del 26/02/67 y

mi esposo Alejandro del 27/12/58. Te lo agradezco mucho, muy amable por el contacto con la gente. Saludos. Viviana

Hola Viviana. Tenés Sol en Piscis y Luna en Virgo. Tu marido es de Capricornio con Luna en Cáncer. Ambos son muy compatibles energéticamente, gente confiable, cálida y sensata. Diría que este año está siendo sobre todo relevante para él, ya que hay tránsitos fuertes sobre su Sol y su Luna. Digamos que está en un año bisagra, con mil pruebas por delante pero en el que es importante que intente construir aunque por momentos sienta que todo se viene abajo. No pierdas la ilusión -por algo sos de Piscis- sólo sumale el sentido común de Virgo. Confiá porque entre los dos van a superarlo todo. Un abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros