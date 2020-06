Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2020

AÑO NEGRO

Hola Kiron. Hace años que te sigo y quería consultarte como sigue este año negro para mí. Nací en Capital el 14.08.1961 a las 6:00 am. Me separé en plena pandemia y mi vida esta patas para arriba. Mi hijo quedó varado en Brasil y a partir de ahí se me vino el mundo abajo. Está bien pero todo complicado. Muchas gracias. Saludos. Mery

Hola Mery. Sos de Leo, con Luna en Virgo y Ascendente en Cáncer. Tanto Leo como Cáncer son signos relacionados con los hijos así que es lógico que el tuyo sea lo primero en tu vida. Tal vez no seas de demostrar demasiado tus sentimientos, pero necesitás muchísimo afecto y contención para abrirte y los cambios suelen afectarte. Duros tránsitos planetarios en tu Casa VII, la de la pareja, son los que están poniendo tu mundo "patas para arriba" como decís. Y creo que la crisis está recién comenzando. Va a ser liberadora, el 2021 será liberador, aunque vas a tener que desprenderte de objetos, lugares, amigos, bienes y. prejuicios. Tu creatividad va a despertarse y otro tanto tus pasiones. Seguí el camino que te marque el corazón. Abrazo. Kirón

A brillar

Hola Kirón. Nací el 28.07.70 a las 18.50 pm. en San Luis. Todos mis planes quedaron un poco frenados pero, extrañamente, empecé un

teletrabajo que me encanta ¿Se cortará o seguiré haciendo ésto? ¡Gracias, sos una genia, te leo desde hace dos años y no me pierdo un domingo! Brenda

Hola Brenda. Gracias por tus palabras. Sos de Leo, tenés la Luna en Géminis y el Ascendente en Acuario. Fuego y Aire son elementos veloces, inestables, vinculados al deseo y al pensamiento, al corazón y a la razón. Saturno está ingresando en Acuario, es decir que está cerca de tu Ascendente y frente a tu Sol y si bien es un planeta que trae frenos, también ayuda a concretar. Esa fuerza de lo nuevo, lo creativo, lo comunitario ya está pujando en vos. Dudo que se corte, creo que va a seguir creciendo y que el año que viene vas a brillar cuando Júpiter toque tu Ascendente y le de un sentido renovado a tu vocación y a tu vida. Bien por eso. Un cariño. Kirón.

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros