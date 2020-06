Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020

OTRA VEZ EL AMOR

Querida Kirón: Nací el 14/02/1966 a las 01:00 am en Corrientes. Quedé viudo, crié a dos hijas y hace poco conocí a una muchacha del 3 de noviembre, muy especial pero demasiado joven ¿Funcionará? Otra vez el amor me llega y no sé qué hacer. Gracias. Dani

Hola Dani. Tenés una carta natal espléndida, que evidencia una mente brillante. Acuario de por sí es el signo del genio, pero además tu Luna y Ascendente en Sagitario indican ideales, mente sintética, ganas de saber, capacidad de abstracción y un optimismo a prueba de crisis. Saturno ha llegado a tu Sol, ese Acuario, tan adelantado a su tiempo que pocos pueden seguirle el tren. Y probablemente renacer, rejuvenecer, cambiar, creer, y crear sean parte de tu nuevo ciclo. El 2021 será esplendoroso. Un abrazo fuerte y abrí tu corazón si el amor llega. Kirón

¿CUÁL DE LOS DOS SIGNOS?

Estimada Kirón. Mi pregunta es sencilla ¿soy de Acuario o soy de Piscis? ¿Cuál de los dos signos? Ya que mi fecha de nacimiento es el 21 de Febrero. Es raro no estar segura del signo al que pertenezco, ya que distintos horóscopos me dicen una cosa u otra. A la espera de una respuesta. Muchas Gracias. Lourdes

Hola Lourdes. El ingreso del Sol a un signo cambia año a año en horas y a veces en uno o dos días, por eso necesito saber tu fecha,

lugar y hora de nacimiento para decirte con total exactitud de qué signo sos. En los horóscopos hace falta generalizar y eso es totalmente correcto, pero a veces una variante de una hora te modifica el panorama. Volvé a escribirme y te saco de dudas. Un carño. Kirón.

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros