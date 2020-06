Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

28 de junio de 2020

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

Hola Kirón. Me llamo Carola, nací el 20 de abril de 1972 a las 19.08 hs en Buenos Aires. Estoy en un momento de cambios tan grandes que te diría que son brutales. Yo viví toda mi vida en la casa en la que nací y nos desalojaron, tenía una pareja de veinte años y se fue a vivir lejos, tengo un hijo de 20 años que fue papá y se mudó con los suegros. En fin, no se quién soy, qué quiero ni nada. Estoy bastante deprimida, me resisto a que me mediquen pero tal vez me haría bien ¿Se va a pasar esta sensación? Hay días que no puedo ni levantarme de la cama. Y eso que siempre fui una persona positiva. Ojalá tengas algo bueno para contarme. Gracias por ocuparte de nuestros problemas, es algo que valoro mucho, sobre todoi en un momento tan feo. Caro

Hola Caro. Sos Tauro con Ascendente en Escorpio (signos opuestos) y Luna en Leo (la parte optimista de tu carta. Digamos que te pulsa un lado oscuro, de vampiresa, de mujer fatal y otro lado de diva, encantador y optimista. Tal vez tu Luna hace que pongas distancia emocional y seas a veces muy orgullosa pero como amiga, madre y compañera tenés una calidez especial. Los cambios, el terremoto que es actualmente tu vida, se debe a un planeta llamado Urano, dios del trueno, que ingresó hace año y poco en tu signo, que es el más estable y conservador del Zodíaco. Lo que terminó o se perdió es porque había perdido su sentido de ser. Los hijos alguna vez dejan el nido, la casa de la infancia suele pertenecer al pasado y tal vez esa pareja de veinte años ya no era lo que una vez fue. Analizalo. Urano se lleva lo que no es tan estable como parece a simple vista. Y lo bueno es que el cambio suele traer gente, amores uy lugares por descubrir. El año que viene, con Júpiter frente a tu Luna, creo que vas a tener novedades emocionantes en temas del corazón ¡Arriba el ánimo! Lo mejor está por venir. Kirón

JUBILARME

Hola Kirón, te escribo por algo bien puntual. Quiero y no quiero jubilarme. Estoy cansado, con problemas de salud, tengo todos los años de aportes pero. ¿será lo mejor? Vivo con una hermana, veo a mis hijos, tengo nietos y un buen pasar. Sólo que siempre fui una persona que estuvo muy ocupada y me preocupa no tener nada que hacer, sentirme solo o inútil. Nací el 29 de marzo de 1956 a las 8.10 de la mañana. Gracias. Pedro

Hola Pedro. Sos efectivamente alguien fuerte, de enorme resistencia y voluntad, ya que tenés en Sol y el Ascendente en Aries y la Luna en Escorpio. Te jubiles o no te jubiles, para vos es necesario seguir en movimiento, estar ocupado, interactuar con gente, mantenerte en la lucha. Hasta que no tengas organizada una nueva rutina que incluya actividad física, amistades y en lo posible alguna actividad tarea cotidiana -si es remunerada mucho mejor- te diría que demores la jubilación. Alguien con tanta fuerza, intensidad y ansiedad como vos no puede pasar de la noche a la mañana a una vida pasiva... te aburrirías. Si podés decidirlo, esperá un poquito más. Mis mejores deseos. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros