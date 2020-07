Ida y vuelta

Horóscopo Crédito: Shutterstock

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2020 • 20:11

DIGNIDAD

Hola Kirón. Mi nombre es Orlando, de Venezuela. Nací el 1-1-56 pero me registraron el 2-1-56 no sé si hay algún problema con esa fecha, casado con 3 hijos y un nieto, estoy jubilado y todavía con deseos de continuar la lucha en este mundo, junto a la familia, quisiera saber qué me deparara la vida o qué nos tiene la vida más adelante, gracias. Orlando

Hola Orlando. Como todo Capricornio sos un luchador y el trabajo le da sentido a tu vida. Como en tu caso ternés Luna en Leo lo hacés con orgullo, defendiendo a capa y espada el principio de dignidad. Este año muchos planetas impactaron en tu signo o sea que en tu aspecto social y laboral debés haber experimentado cambios rotundos -un poco como gran parte del planeta pero con más fuerza por ser capricorniano- Cerca de fin de año tanto Júpiter como Saturno harán oposición a tu Urano natal y algún nuevo imprevisto te hará dar un cambio de rumbo, esta vez en lo familiar, en tu mundo íntimo. No es algo negativo, sólo algo que no estaba en tus planes y que renovará tu vida y tal vez la de tu familia. Suerte y a aprovechar el momento. Un cariño. Kirón

ADOLESCENTE DISPERSA

Hola Kirón. Te escribo por mi hija, nació el 07/11/07 a las 13, 20 hs ¿Qué me podés decir con respecto a su carta? Es maravillosa pero terriblemente dispersa y desordenada, peor ahora que no hay escuela y me da mucho trabajo para que estudie un mínimo. Gracias y hasta pronto. Milena

Hola Milena. Tu hija es una escorpianita aguda, brillante y valerosa. Ahora bien, como tiene Luna en Libra y Ascendente en Piscis, ambos signos dobles -las dos balanzas y los dos pececitos- eso le genera dispersión aunque a la vez mucha creatividad ¿Probaste con una formación artística? Es que siendo intensa, sensible y a la vez tan refinada es probable que la estética, lo artístico o ciertas disciplinas humanísticas la ayuden a tener ese equilibrio que tanto debe costarle en esta etapa de su adolescencia. Acompañala, te va a dar muchas satisfacciones. Un gran cariño. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros