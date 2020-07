Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

IMPROVISAR ES LA CONSIGNA

Hola Kirón ¿Qué tenemos este año los escorpianos? Te digo mi nacimiento: 26 de Octubre del 51, entre 2 y 2,15 de la madrugada. Mamá no lo recordaba bien. Nací en la maternidad Sardá, en Capital Federal. Un cariño muy grande. Escorpio

Hola Escorpio. Más que por el hecho de ser escorpiano, lo esencial de esta etapa es que tenés la Luna en Virgo con el Ascendente en Leo. Por tu Ascendente muchos planetas están afectando la Casa VI, tu área laboral y de la salud. Son unos meses más, pocos, para salir ade3lante con estos temas. Después, ya el año que viene, lo que va a ocuparte es la cuestión afectiva y las asociaciones. En cuanto a tu Sol, Urano opuesto trae cambios drásticos, bruscos, que no estaban en tus planes. Improvisar es la consigna. Mucha suerte. Con afecto. Kirón

NO HAY LÍMITES

Hola Kirón, soy del 12 de diciembre de 1979 a las 15 hs y hace poco tuve una crisis vocacional ridícula, porque ya no estoy en edad de esas cosas. Pero así fue. La abogacía me dejó de interesar, me puse a hacer esencias naturales, vendí mi casa, me fui a vivir a una quinta con mis cuatro perros. A veces creo que me volví un poco loca ¿La astrología podría explicarme algo? Ojalá sí. Graciana

Hola Graciana. Sos de Sagitario, con Luna en Libra y Ascendente en Aries. Tu Luna indica que te enseñaron a "ser" según el deseo de los demás pero tu Ascendente -o sea el destino- te fue llevando en sentido contrario, es decir al encuentro de tu propio deseo. Actualmente varios planetas en Mediocielo te están llevando a este cambio de profesión, de vida. Para eso no hay edad, no hay límites ¡Jugarte por lo que querés es lo tuyo! Te deseo un camino de plenitud y alegrías. Seguí adelante. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros