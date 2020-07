Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

DESINFLE

Hola mi estimada Kirón. No sé qué pasa conmigo. Yo nací el 29/03/64 a las 11:45. El desinfle es total. No me reconozco ¿Pasará? Gracias. Patricia.

Hola Patricia. Sos de Aries con Luna en Libra y Ascendente en Géminis. Una persona extrovertida, vital, emprendedora, sociable y curiosa. Actualmente estás con tránsitos en Casa VIII, un sector de la carta natal que indica crisis y bastante introspección, algo que estás percibiendo como desinfle. Diría que es un ciclo que va a durar varios meses y que te va a transformar muchísimo, sobre todo que va a ayudar a que dejes atrás personas, objetos o ideas ya agotadísimos. Lo desgastado. ¡afuera! Concentrate en eso y todo va a ser para bien. Un cariño. Kirón

¿CUÁL ES MI SIGNO?

Hola me llamo Nicolás, nací el 23 de julio de 1977, a las 17:20hs. Me gustaría saber a qué signo del zodiaco pertenezco por que en algunos sale que soy de Cáncer y en otros de Leo. En casa te leemos todos, hasta la nena. Nicolás.

Hola Nicolás. Un cariño a todos, entonces, y sobre todo a la nena. Sos Leo, tenés Luna en Escorpio y Ascendente en Capricornio. Una parte tuya busca seguridad, estabilidad, pertenencia, tu destino se vincula con esta búsqueda. Pero otra parte requiere más pasión y diversión. Estás en un momento clave de tu vida, afirmándote en tu profesión y económicamente. Gran etapa. Un abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros