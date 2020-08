Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020

¿Y DESPUÉS QUÉ?

Hola Kirón. Nací el 26 de junio de 1941 a la una de la madrugada. Estoy jubilado pero sigo trabajando en el poder judicial, por el momento con todo bastante detenido por razones obvias. Estoy bastante deprimido y no sé qué hacer porque siempre fui una persona enérgica, fuerte, que resolvía problemas. Los temas de salud y la política me sacaron las ganas. Ahora ésto ¿y después qué, Kirón? Me gustaría saberlo. Gracias. Aldo

Hola Aldo. Sos de Cáncer, tenés la Luna en Cáncer y el Ascendente en Aries. Digamos que sos un sentimental, protector, conservador, muy de tu casa, tu barrio y tu familia pero... la vida te pide con insistencia que actúes, que compitas, que no te des por vencido. El secreto está en buscar un equilibrio entre estas dos energías que son muy diferentes entre sí. Además tenés al planeta Marte muy fuerte en tu carta natal, por eso te diría que no dejes de hacer, hacer y hacer. A fin de año las cosas para vos mejoran, esos planetas en Capricornio que te vienen haciendo oposición desde hace muchos meses, se alejan. Mantenete actiTe vas a recuperar, nada de bajar los brazos. Beso. Kirón

MARIDO POSESIVO

Hola Kirón. Nací el 17/06/79 a las 3.10 p.m. Estuve muchísimos años soltera, soy profesional, independiente, no tuve hijos. Me conocí con un hombre perfecto, buen mozo, con un buen pasar, con hijos grandes. Nos casamos el año pasado. Y ahora mi vida ya no es mía. Me sigue a todas partes. Me mira el teléfono. Se fija en cómo me visto. No es violento pero sí tan posesivo que me ahogo. Creo que me equivoqué pero antes de tomar una decisión quería preguntarte si ves cambios buenos el año que viene. Ya el 2020 lo doy por perdido. Gracias y muy bueno tu correo, te sigo hace mucho. Muñeca

Hola Muñeca. Sos de Géminis, tenés la Luna en Aries y el Ascendente en Escorpio. Toda esa rapidez mental, esa vivacidad de la combinación de signos de Aire y Fuego se oponen a experiencias de destino netamente escorpianas: sentimientos extremos, fusión, celos, pasiones, y posesividad. Vos te asfixiás y te sentís frenada, mientras que él considera que sos de su propiedad y te demanda cada día más. Es un conflicto entre ambos aunque si miramos tu carta natal está reproduciendo el conflicto entre tu Sol, tu Luna y tu Ascendente. Obviamente nadie tiene que aceptar una relación que le crea angustia, que lo oprime, pero decidas lo que decidas sobre tu matrimonio es probable que vos misma tengas que preguntarte si en el fondo no sos también celosa, posesiva, demasiado intensa, de pasiones extremas, porque el primer paso para liberarse es reconocer nuestros propios demonios internos. El año que viene vas a estar más serena y efectivamente podrás decidir. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a www.facebook.com/kiron.astros o a astrokiron@hotmail.com