Ida y vuelta

AMBICIONES

Hola Kirón, quería preguntarte cómo ves mi trabajo, terminé hace poco un posgrado virtual y si bien soy una persona grande tengo ambiciones. Estoy saliendo de una enfermedad durísima y tengo planes. Nací el 02 de noviembre de 1970, a las 22.30 horas en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ya muchísimas gracias, Noelia.

Hola Noelia. Sos de Escorpio, con Luna en Sagitario y Ascendente en Géminis. Júpiter y Saturno van dejando tu Casa VIII, la de las crisis profundas y a veces la de procesos de salud que son como atravesar por un oscuro túnel parte del camino pero, efectivamente, mucho de eso queda atrás. Ascendente en Géminis precisa repartirse en más de una actividad, investigar, curiosear, aprender, no limitarse, o sea que seguir estudiando es siempre oxígeno para vos. Creo que se avecina un año de explorar una ruta inexplorada y que ya en el 2022 efectivamente vas a llegar a la cima, a ser reconocida, a conseguir un lugar. Beso y buena suerte. Kirón

LOS CELOS ME ESTÁN MATANDO

Estimada Kirón. Te cuento que mi nombre es Natalia, nací el 8 de noviembre de 1982, a las 21.20. Te escribo porque siento que nadie me entiende en el mundo. Estoy casada hace cinco años con un hombre bastante especial. Siempre estuvo loco por mí y resulta que hace un año dejó de prestarme atención y creo que tiene otra. Los celos me están matando. Pero no se lo demuestro porque sé que si lo hago se va a ir. Tal vez veas en mi carta alguna fecha en la que esta tortura se termine. Es de Cáncer. Sospecho que se ve con su ex. Gracias y ojalá me ayudes. Blanquita

Hola Blanquita. Sos escorpiana, tenés la Luna en Leo y el Ascendente en Géminis. Escorpio es el signo de los celos, ya lo sabés y también el del control, nada enfurece tanto al escorpión como la resistencia de otro a su voluntad y creo que saber que el canceriano se te fue de las manos te enoja mucho. La Luna en Leo hace que seas muy orgullosa, generosa, encantadora pero con un amor propio terrible. En diciembre la energía va a cambiar mucho y calculo que tu relación podría definirse. Porque vas a tener que plantear tus dudas, nadie puede vivir eternamente en silencio, disimulando, fingiendo, reprimiendo. Para Cáncer también el año que viene será menos denso. Los fantasmas hay que exponerlos a la luz y eso vas a poder hacer a partir de fin de año. Un abrazo grande. Kirón

