Ida y vuelta

NO SÉ NADA DE ELLA

Hola Kirón. No puedo dejar de pensar en una persona, es una chica que conocí en la facultad, hace como 10 meses que no la veo, pero no me la puedo sacar de la cabeza, no se mucho de ella, yo soy de Escorpio, nací el 16 de noviembre del 70, solo es saber si algún día hablare con ella, es indescifrable, no tiene redes sociales, aunque estamos cerca no sé nada de ella. Ricardo

Hola Ricardo. De ella no puedo decirte mucho ya que no sé ni su fecha ni su hora de nacimiento pero vos sos de Escorpio con Luna en Géminis, es decir apasionado, intenso pero a la vez inestable y con una imaginación desbordante. Tu planeta Venus, que indica el tipo de mujer que te atrae, también está en Escorpio, indicativo de una mujer sensual, misteriosa, indescifrable tal como la describís. Si existe la posibilidad de un reencuentro entre ustedes podría darse cerca de fin de año. Suerte con eso. Con afecto. Kirón

EL SUEÑO DE VIAJAR

Hola Kirón. Quería preguntarte si será posible que en el 2021 haga un viaje que quedó en nada este año por los motivos que ya sabemos. Era un viejo sueño,, lo venía pagando, y si bien no perdí la plata es como si nunca voy a recuperar este tiempo perdido. Si ves algo más te agradezco me digas. Nací el 14 de marzo de 1978 a las 23 y 15. Gracias. Judith

Hola Judith. Sos una pisciana muy aventurera, activa, curiosa, ya que tenés la Luna en Géminis y el Ascendente en Sagitario, dos signos que justamente rigen los viajes. El año que viene los planetas fundamentales del año van a estar en tu Casa III, muy propicia al viajar. En ese aspecto existen facilidades, eventos que se destraban, al igual que para los negocios, el estudio, el deporte, el movimiento en general. Será un año dinámico así que no renuncies a tu viejo sueño. Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com