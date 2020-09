Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2020 • 00:08

AÑO LOCO

Hola Kirón. Me animé a escribirte aunque no soy de hacerlo jamás porque sé que me vas a orientar un poco: Soy del 21 de abril de 1966...Naci a las 5 y media de la madrugada y vengo de dos años terriblemente locos, de desorden total, en un momento que ya de por sí es bastante raro para todos. Si ves algo. Belén

Hola Belén. No sos taurina. ¡sos súper taurina! Ya que tenés el Sol, la Luna y Marte en Tauro. Un verdadero combo de estabilidad, obstinación y belleza. Pero el destino te complicó un poquito porque tu Ascendente es Aries. Femenina, tranquila pero teniendo siempre que dar batalla, que enfrentarte a seres autoritarios o dominantes. La pasividad y la inercia no te dejan crecer así que un toque de locura ayuda bastante. Astrológicamente eso se debe a Urano en Tauro, que será un tránsito de años al que vas a tener que incorporar. Ojalá te amigues con la sana locura. Un beso. Kirón

CUÁNTO VA A DURAR

Hola Kiron. Soy Flavio y nací un 04-12-85 a las 03:00 de la tarde. Estoy con unos temitas de salud por estrés y algo deprimido, cosa rara en mi vida. Te pregunto cuánto va a durar o, mejor dicho cuándo se termina. Gracias por tanto. Flavio

Hola Flavio. Sos doble Fuego, por tu Sol en Sagitario y tu Ascendente en Aries. Lo que te suele frenar bastante y entrar en tironeo con el resto de tu carta natal es tu Luna en Virgo, un signo de Tierra muy estable y a la vez introvertido. Yo diría que tenés que mantenerte físicamente activo para no decaer pero, para que el equilibrio no se rompa, ser ordenado en tus hábitos, en tus horarios, en tu orden físico y mental. La gran demanda de este año en lo profesional va a ir disminuyendo en el último trimestre del año. Vas a repuntar un montón. Un gran cariño. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Más información