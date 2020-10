Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 00:29

¿CÓMO NOS VES?

Mi nombre es Saúl; nací el 28 de octubre de 1963 a las 11:55 am en New York, Me divorcié hace más de diez años y hace poco salgo con una mujer de Géminis con Luna en Virgo, según me dijo (porque es fanática de la astrología) ¿Cómo nos ves? Gracias. Saúl

Hola Saúl. Vos sos de Escorpio con Luna en Piscis y Ascendente en Capricornio, supra sensible pero con un destino de "yo puedo solo, yo sostengo a todos, yo me ocupo.". Tu pareja es Géminis con Luna en Virgo, más racional que afectiva, pero estable y profunda, algo que comparten. Tratá de ser un buen amigo en el día a día y que no sea tu lado celoso y posesivo el que te guíe. Beso. Kirón

HACERSE LA PELÍCULA

Hola Kirón. Te escribo porque quisiera que me ilumines un poco. Nací el 29/06/1984 en Buenos Aires a las 10.30 pm. En este momento estoy trabajando bien, ocupadísima porque oy docente pero mal en amores ¿Se ve en mi carta por qué siempre salgo lastimada? Quiero demasiado, soy de las que aman demasiado. Dalila

Hola Dalila. Sos sensible, amorosa y protectora ya que tenés Sol, Luna, Venus y Mercurio en Cáncer con Ascendente en Piscis, mucha Agua, que es lo mismo que decir pura emoción y también dependencia afectiva. Necesitá preservarte mucho o sea darle tu corazón a quien sepas que está en sintonía con tus necesidades y dejar de hacerte la película (Ascendente Piscis) con vínculos tóxicos que vos mejorás en tu imaginación. Un abrazo. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Más información