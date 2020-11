Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

MI EX SE FUE

Hola Kirón, te sigo hace 8 años gracias a un compañero de trabajo. Mi ex se fue por tercera vez en Junio, después de 4 años juntos, sin decir nada ni querer hablar. Llegué y me encontré con la sorpresa... Le pedí tres veces conversar pero dice no estar preparado, que por favor le dé tiempo y entienda. Quedé anonadada y no logro comprender cuál fue su motivo certero ¿Volveremos a reencontrarnos? Soy Daniela del 18/11/1987, escorpiana, Luna en Libra y Ascendente en Piscis. Y él del 26/02/1985 pisciano, Ascendente en Acuario y Luna en Tauro. Desde ya si llegaste hasta acá agradezco tu tiempo y todo lo que nos brindas los domingos a los lectores de tus horóscopos y columnas. Mis energías positivas de agradecimiento. Daniela

Hola Daniela. Gracias por acompañarme durante tanto tiempo. Vos, obviamente, sos muy sensible aunque tengas un mecanismo de defensa en lo afectivo que te lleva a racionalizar. Él también es vulnerable pero se encierra en sí mismo. Realmente está en una crisis importante que es probable concluya en un par de meses. Desorientado, oprimido, queriendo romper con todo, dejando atrás modelos y mandatos. No sé sinceramente qué puede suceder con la relación, pero en breve ya podrá conversar claramente, decir qué le pasa. Igual las personas con Ascendente Acuario suelen tener esos cortocicuitos, esos vuelcos inexplicables, esos giros de timón. Ojalá todo se vaya ordenando. Te mando un abrazo. Kirón

NEGOCIO NUEVO

Hola Kirón. Vamos a abrir un negocio en mi pueblo, chiquito, de cotillón, en una época obviamente horrible pero no pagamos alquiler y nos ayudaron a comprar la mercaderóa. Inauguramos el 4 de diciembre ¿será buen día para eso? Contanos. Beso y gracias. Lore y Santi

Hola Lore. Hola Santi. Ese día el Sol está en Sagitario y la Luna en Cáncer. Sagitario siempre da buena suerte en algo que se inicia y Cáncer ayudará en lo humano, para que los que trabajan juntos e incluso la clientela se sientan como en familia. Seguro les va a ir muy bien y, además, a fines de diciembre empieza otro momento para todos, de mayor apertura. Suerte y besos. Kirón

