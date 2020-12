Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

JAULA DE ORO

Hola Kiron. Estoy en medio de una separación complicada que no me esperaba en absoluto. Los hijos están grandes pero igual son treinta años juntos. Decime algo. Nací un viernes 26 de junio de 1953 a las 9,20 de la noche. Te agradezco de antemano tu respuesta. Saludos. Nancy

Hola Nancy, sos de Cáncer, el signo de la familia, el afecto, el hogar. Pero tu Luna está en Sagitario y tu Ascendente en Acuario, ambos signos asociados a la libertad, la independencia, la creatividad, es decir búsquedas internas que no se relacionan con tu pequeño círculo de seguridad y amor. Dividida como estás entre la pertenencia o la dependencia, es probable que poco a poco tu matrimonio se haya convertido en una "jaula de oro", es decir un espacio valioso pero pequeño para tus ansias. No importa quién haya tomado la decisión, y te lo digo porque Júpiter y Saturno están ingresando en Acuraio, tu Ascendente, y eso es exactamente abrir la puerta de la jaula y decidirse a volar. Tal vez se reencuentren pero de otro modo, lo importante es que te permitas lo que hasta hoy relegaste en nombre de la familia. Un abrazo y que el cambio sea para bien. Kirón

CAMBIO DE CARRERA

Hola Kirón ¿cómo estás? espero que muy bien. Soy Juanjo, nací el 4 de diciembre de 1994, a las 03.58 en Capital Federal. Te quería consultar porque estoy a punto de cambiar de carrera y me entra la duda. Estudiaba física pero voy a probar con Ciencia de Datos, que me va a permitir trabajar mejor. En casa me pagan los estudios todavía y la idea es hacer algo pronto. No creo del todo en la astrología pero mi hermana te consultó una vez y dice que la ayudaste. Además hoy es mi cumpleaños. Gracias. Juanjo

Hola Juanjo. Tu signo es Sagitario, tu Luna Capricornio y tu Ascendente es Escorpio. Sagitario es el signo de la vocación y, por lo tanto, es importante que te dediques a lo que te apasiona sino no va a funcionar. Como tu Luna hace que te sientas en deuda con tu familia, que la responsabilidad te pese, puede que te confunda. Tenés que poner tu pasión en primer lugar. Tal vez no tengas tu camino en claro hasta fines del año que viene, seguí con lo que tenés planeado pero si la nueva carrera no te entusiasma mejor da marcha atrás. Un abrazo y suerte. Kirón

