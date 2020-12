Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

Buena racha

Hola Kirón. Soy del 6 de diciembre de 1968 a la 5.30 hs. Fue un año raro, la mitad me la pasé en casa y después me salió un trabajo buenísimo de educación a distancia, bien pago porque tengo formación en inglés. Quiero saber si seguirá la buena racha porque me endeudé bastante. ¡Muchas gracias! Nina

Hola Nina. Sos de Sagitario, con Luna en Géminis y Ascendente en Sagitario. Como estos dos signos son opuestos entre sí, como las dos caras de una misma moneda, sos bastante contradictoria aunque, en esencia, respondés a principios como la libertad, la amistad, la búsqueda del conocimiento y de un ideal de vida. El 2021 va a ser muy bueno para vos, probablemente tengas que repartirte entre dos trabajos o dos ocupaciones pero lo vas a hacer con alegría y mucho talento. Enseñar, guiar a otros y el tema de los idiomas son actividades ideales para tu energía ¡te va a ir genial! Suerte. Kirón

Mi papá está deprimido

Hola Kirón, te escribo para preguntarte por mi papá que nació el 28/03/1956. Está desganado, casi no sale de casa, no quiere ver a nadie. Si podés orientarme te agradecería, ayúdame a ayudarlo. Gracias. Patricia.

Hola Patricia. Tu papá es de Aries con Luna en Escorpio, Venus en Tauro y Marte en Capricornio. Es de fuego y por lo tanto pasional, temperamental, enérgico pero las emociones lo devoran, sobre todo el enojo o las decepciones. Creo que va a estar mucho mejor ya en febrero. Puede que su realidad objetiva no cambie mucho pero él va a tomar la vida de otra manera. No te preocupes, es algo temporal. Un abrazo. Kirón

