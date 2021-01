Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock.

SENTAR LAS BASES

¡Hola Kirón! Hace unos cinco años hice un cambio total en mi vida (me jubilé, me mudé y terminé con una pareja de más de 30 años). Y en los últimos cuatro años he trabajado mucho en cosas nuevas pero nada se concreta. Me gustaría saber cómo va a ser mi 2021 en lo económico y lo afectivo. Muchas gracias por todo. Soy de Piscis con Luna en Géminis y Ascendente Capricornio. Te deseo un mejor año. Catalina.

Hola Catalina. Tu Sol y tu Luna están en signos dobles y, por lo tanto, inestables, dispersos, a los que les cuesta elegir, decidir, tomar el mando. Pero tu Ascendente pide logros concretos, tangibles, aunque eso signifique mucho trabajo. Diría que en el 2020 iniciaste un camino importante, te descubriste a vos misma después del duelo de lo perdido, de lo que dejaste atrás. Y este año vas a sentar las bases materiales de lo que será tu próxima década. Económicamente tenés por delante un ciclo próspero y en lo afectivo puede haber buena piel con alguien, aunque por ahora no más que eso. Va a ser un año creativo, con sorpresas y alegrías varias. Aprovechalo. Un beso. Kirón

HABRÁ SEÑALES

Hola Kirón. Te leo siempre y hace un montón te escribo y tus respuestas siempre son acertadas. Quisiera pedirte me digas cómo va a ser este año para mí que soy del 26 de junio de 1953. Gracias. Besitos

Hola Canceriana. Al no saber tu hora de nacimiento no te puedo calcular el Ascendentes, que aporta bastantes datos sobre el ciclo en el que estás. Pero sí puedo decirte que tenés la Luna en Sagitario y que actualmente Júpiter, el regente de tu Luna, está en contacto con lo que llamamos el nodo positivo de tu carta. Diría que es un momento bueno, de socializar de modos en lo que antes no lo hacías, de cambios y apertura. Todo evento o vínculo nuevo que se presente va a ser sumamente importante en el tiempo. Prestá atención, habrá señales. Un beso grande. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

