Ida y vuelta

Hola, Kirón ¿Cómo estás? Soy Sandro y nací el

20/01/1964 en C.A.B.A a las 4:35hs. Después de un matrimonio de 30 años quedé viudo y la cuestión es que me siento como si fuera de nuevo joven. Sacarme el peso de la familia y los fines de semana de cocinar para todos y las vacaciones a la misma playa… eso cambió y la verdad es que soy nuevo ¿Tiene sentido? ¿Mi carta muestra que estoy mejor solo? Son dudas del último año. Contame eso y cómo ves mi futuro. Gracias. Sandro

Hola Sandro. Sos de Capricornio, con Luna en Aries, Ascendente en Capricornio y Mercurio en Capricornio en Casa XII. Es una energía de lucha y resistencia, lo que los astrólogos llamamos "energía dura". También de éxitos, aunque lentos, trabajosos, a causa de tu Ascendente. Capricornio es un signo que se lame solo sus heridas, de aislarse, de apartarse cuando sufre, pero también es el signo del padre, de la familia, de la fidelidad y la tradición. Es probable que hayas cargado tantos pesos familiares sobre tus espaldas que ahora te sientas algo liberado, pero en tu naturaleza está el ser líder de clan así que no te hagas ilusiones. El 2020 fue efectivamente un tiempo de renacer, de resurgir, después de una gran pérdida. Y el 2021 va a ser de disfrutar, encaminar la economía y optimizar recursos. Te deseo un buen ciclo. Afectuosamente. Kirón

Hola Kirón Soy Nani, del 04/06/1961 1:30 am. Me estoy por mudar a una casa más chica pero mejor para mi salud. Digamos que me achiqué. Pero tenía demasiados gastos y habitaciones para limpiar y tantas cosas. Los hijos se fueron. Vivo sola. Y no quiero mucho. Este nuevo lugar me hace ilusión. Necesito que me digas si las energías me acompañan. Nani

Hola Nani. Sos de Géminis, con Luna en Acuario y Ascendente Piscis. Sos básicamente de Aire –inquieta y desapegada- pero tu destino está ligado al mundo de los afectos, de la entrega, de la ilusión y también del amoroso sacrificio por el otro. El Ascendente Piscis te lleva a ponerte en función de alguien que te necesita, de los débiles, los desprotegidos. Júpiter y Saturno sobre tu Luna han traído este nuevo hogar que será tu refugio pero también el refugio de la gente que querés, tengas muchas habitaciones o no. Creo que será un año de bastante libertad aunque te va a costar adaptarte a tu casa nueva y echar raíces. Y el año que viene sí te vas a encontrar con tu camino con claridad. Abrazo grande. Kirón

