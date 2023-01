Ida y vuelta

escuchar

El regalo de Saturno

Querida Kirón: Te escribo hace muchos años y por la certeza en tus pronósticos es que lo sigo haciendo. Soy de Piscis con Luna en Géminis y Ascendente en Capricornio. Nací el 20/02/1948 a las 4 hs. Como sé que en 2023 entra Saturno en mi signo (pero no sé en qué casa) es que me gustaría saber cómo va a ser mi próximo año. Gracias por tu generosidad de siempre. Un beso. Catalina.

Hola Catalina. Un gusto saludarte en este nuevo año. Saturno está entrando en tu Casa II, la del dinero, las posesiones, la escala de valores, lo que te da seguridad. Creo que los desafíos en los próximos dos años serán de ese orden y vas a irlos resolviendo efectivamente en unos meses, cuando Saturno contacte tu Sol y tu Mercurio, ambos juntos en ese emplazamiento, Casa II. Los afectos, las amistades, todo eso marcha muy bien y otro tanto lo familiar, en especial el segundo semestre del 2023. Te envío un cariño y mis mejores deseos. Kirón

Está escrito

Hola Kirón, me llamo Manuel tengo 24 años, soy de Venezuela y nací en Caracas el 10 de noviembre de 1998, a las 8:30 AM, actualmente vivo en Argentina y me siento triste y deprimido, la soledad me mantiene abajo y no tengo amigos. ¿Alguna solución? Espero tu respuesta. Manuel

Hola Manuel. Te cuento que sos de Escorpio, con Luna en Leo y Ascendente en Sagitario. Puede que tu Sol escorpiano cerca del planeta Venus, por la posición en la carta, te hagan algo melancólico y con bastante dependencia emocional, celos y crisis. Pero tu destino está lejos de tu lugar de nacimiento, o sea que es muy positivo para vos haber visto a vivir a estas tierras. Diría que le des tiempo a esta experiencia sagitariana en tu vida y que desarrolles una mirada que te ayude a apreciar el medio vaso lleno. Sospecho que el amor anda próximo y eso va a disipar todas las nubes emocionales que te rodean. Recurrí a esa Luna en Leo encantadora y ponele corazón a esta nueva vida, te va a ir bien. Está escrito. Beso. Kirón

