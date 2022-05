Ida y vuelta

¡A EMPODERARSE!

Hola Kirón. Mi nombre es Mabel Anahí y nací el 6/10/78 a las 6 de la tarde. Hace un tiempo leí su libro Almas Gemelas, que me encantó. Nunca pero nunca he tenido suerte en el amor. Hasta me llegué a poner de novia y no volví a ver en la vida a la persona. Pasan cosas súper locas y a veces sin explicación alguna, como lo que le comenté antes. Ojalá tenga una respuesta nunca antes me había angustiado, siempre sigo, pero ahora estoy muy mal. Desde ya muchas gracias. Anahí

Hola Anahí. Sos Libra con Luna en Sagitario y Ascendente en Aries. Tenés algunos planetas en Virgo y en Escorpio y eso le baja un poco el tono a tu base de signos Aire con signos Fuego. Muy equilibrada, vital, armoniosa, femenina y con un tironeo entre ser de Libra y dejarte llevar, dejarte ser en el otro con tu Ascendente que te señala un destino en la dirección exactamente opuesta: hacer la tuya y el que te quiera seguir… que te siga. Te diría que ya este mismo mes se te va a ir el bajón, algo que tal vez vuelvas a sentir en Septiembre o en Octubre pero como una ráfaga. Es que Júpiter estuvo en tu Casa XII casi un año y eso suele generar confusión, desgano… Es un buen año y puede que el amor esté más cerca de lo que pensás. Pero esta vez anímate a ser vos la que decida, la que marque el rumbo, la que tenga la iniciativa ¡A empoderarse! Un abrazo. Kirón

REALMENTE EL SIGNO

Hola Kirón. Si nací el 21 de diciembre de 1950 ¿de qué signo soy? Me siento muy Capricornio. Hermano mayor, mantuve a todos hasta que me casé. Varios hijos. Sigo trabajando. Pero nunca supe realmente el signo. Gracias. Carlos

Hola Carlos. Realmente tu signo es Sagitario, a sus últimos grados. La Luna está en Géminis, que es el opuesto a Sagitario. Así que sos una persona de principios, muy inteligente, activo, idealista pero tanta responsabilidad como la que describís debe relacionarse con tu Ascendente, que sólo sabremos si me contás a qué hora naciste. Leer, viajar, debatir, creer son las acciones que te definen. Hermoso diseño astral. Un abrazo afectuoso. Kirón

