Ida y vuelta

Jugar libre

Hola Kirón, me llamo Alberto, nací el 5 de octubre de 1952. Me siento en un momento raro de mi vida porque pese a mis años estoy enamorado de dos mujeres a la vez y ambas me corresponden. Quedé viudo el año pasado, tuve mis aventuras pero nunca pensé en separarme. Una de las mujeres es de Piscis, la otra de Leo. Siento que no es el momento de elegir, que tengo derecho a jugar libre. Decime qué pensás. Un beso. Guille

Hola Alberto. Sos esencialmente un seductor. Sol en Libra junto a varios planetas en ese signo y Luna en Tauro, ambos signos regidos por Venus, la diosa del amor y además Venus en Escorpio, con su cuota de pasión y deseo. Te diría que siempre alguien –generalmente una mujer- te ayuda ¿Jugar libre? Depende. Diría que Libra quiere jugar pero tu Luna necesita estabilidad, seguridad, una mujer que abrace, cocine, abrigue y acompañe. Más que jugar libre te aconsejo que juegues limpio, porque nada sólido como lo que te hace falta vas a poder construir en base a engaños, mentiras e infidelidades. Un abrazo. Kirón

Ilusionada

Hola soy Isabel, nací el 14 de diciembre de 1970 a las 00:30. Me gustaría saber si voy a volver a casarme, estoy en una nueva pareja muy ilusionada. Un beso grande y desde ya muchas gracias. Isabel

Hola Isabel. Sos de Sagitario, tenés la Luna en Cáncer y el Ascendente en Leo. Por lo tanto valorás mucho la libertad pero necesitás que te cuiden, pertenecer, moverte en un pequeño círculo de seguridad que te contenga. Luchan en vos deseos de expandirte, de salir al mundo y miedos o inseguridades que te hacen cerrarte en vos y misma. El destino hará que brilles, que ames con pasión, que te distingas, que seas deseada… pero de superar el miedo tendrás que encargarte vos. Con Júpiter en tu Casa VII, la del matrimonio, es muy posible que formalices o que la pareja se afiance bien. Suerte y un abrazo. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project